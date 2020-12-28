Evsiz adam kahraman ilan edildi, onlarca hayvanı yanmaktan kurtardı

ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde evsiz bir adam, hayvan barınağında çıkan yangın esnasında düzinelerce hayvanı kurtarmasıyla kahraman ilan edildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre 53 yaşındaki evsiz Keith Walker, 18 Aralık’ta çıkan yangın esnasında 6 köpeği ve 10 kediyi kurtardı.

Köpeğini yürüyüşe çıkarırken yangını gördüğünü söyleyen Walker, “Hiç tereddüt etmeden atıldım, hayvanları kurtardım” dedi.

Walker, "Aşırı gergindim, yalan söylemeyeceğim. Yoğun dumanın arasından geçerek oraya girdiğimde gerçekten çık korktum ama Tanrı beni o hayvanları kurtarmak görevlendirmişti." Dedi.

13 yaşından beri evsiz olan adamın olağanüstü çabaları, sosyal medyada takdir topladı.

Bir Facebook kullanıcısı, "Teşekkür ederim, Bay Walker siz bir kahramansınız! "Dedi.



Başka bir kullanıcı ise “Bu olay beni çok etkiledi, hayvanları kurtarmak için hayatını riske atan bu evsiz adama yardım edecek bir hayırseverlerle irtibata geçeceğim. Bu adama yardım edebilecek kimse var mı? Dedi.

Barınak yangında tamamen hasar gördü, artık kullanılamaz durumda. Yetkililer yeni barınağın yapılacağını açıkladı.









