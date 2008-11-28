Evrenin sınırlarından

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Evrenin derinliklerinden

Evrenin sınırları var mı?



Bu evren, bir başka mega-evrenin sadece bir parçası mı?



İşte insanoğlunun kafasını asırlardır kurcalayan sorular.



Bu sorulara dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları cevap aramaya çalışırken, işte insanoğlunun şimdilik ulaşabildiği en uzak noktalar.



Milyonlarca ışık yılı mesafelerde bulunan bu galaksiler, takım yıldızları, nebulalar, insanoğlu için şimdilik evrenin sınırı.



NASA'nın uzay telescobu Hubble, uazay aracı Cassini ve İngiliz Prof. Greg Parker'ın çektikleri evrenin bu görüntüleri, bir kitapta toplanacak.



Southhampton Üniversitesi Profesörü Greg Parker (54), 20 yıllık bir uğraş ve büyük harcamalar sonucunda kurduğu kendi astronomi gözlemevinden çektiği görüntüleri ise "Star Vistas" adlı bir kitapta topladı bile. Kitap 2009'de meraklıların beğenisine sunulacak. Ama evrenin, insanoğlu için sınırları sayılacak görüntüler, şimdiden meraklıların ilgi odağı oldu.