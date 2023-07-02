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Evrenin karanlık tarafını aydınlatma görevi başladı

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#Avrupa Uzay Ajansı#Öklid#Teleskop
Evrenin karanlık tarafını aydınlatma görevi başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 12:17

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen ve evrenin büyük bir bölümünü kapladığına inanılan ‘karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi’ araştıracak Öklid teleskopu, dün Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX tarafından uzayın derinliklerine fırlatıldı.

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Evrenin büyük bir bölümünü kapladığına inanılan ancak doğrudan tespit edilemeyen karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi araştıracak olan ESA’nın geliştirdiği Öklid teleskopu, dün ABD’nin Florida eyaletinden özel uzay taşımacılığı yapan SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı. ESA, Öklid programı kapsamında evrenin temel yapıtaşları olduğu belirtilen bu iki gizemli bileşeni araştırarak evrenin neyden yapıldığını öğrenmeye çalışacak.

EVRENİN YÜZDE 5’İNİ BİLİYORUZ

ESA, görünen yıldızların ve galaksilerin, evrenin toplam madde ve enerjisinin yüzde 5’inden daha azını oluşturduğunu vurgulayarak “Bu görünür katmanın altında, gölgeli parçacıklardan ve bilinmeyen enerji alanlarından oluşan gizemli bir göksel bölge vardır” ifadelerini kullandı. Öklid teleskopunun, bu gizemli göksel bölgeyi oluşturan ve karanlık madde ile karanlık enerji adı verilen bileşenleri inceleyeceği ve zamanı temsil eden üçüncü boyutla birlikte Evrenin 3 boyutlu bir haritasını oluşturacağı belirtildi.

Evrenin karanlık tarafını aydınlatma görevi başladı

GÖRMÜYORUZ AMA VARLIĞINI BİLİYORUZ

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ESA bu iki bileşenin varlığına dair “Bu gizemli bileşenlere karanlık madde ve karanlık enerji diyorlar, ancak bugüne kadar ikisini de doğrudan tespit edemedik, varlıklarını yalnızca genel olarak Evren üzerindeki etkilerinden çıkardık” açıklamasını yaptı.

2 BİN BİLİM İNSANI GÖNDERECEĞİ VERİYİ ANALİZ EDECEK

Öklid’in Dünya’daki istasyona göndereceği verilerin, 300’den fazla enstitüden 2 binden fazla bilim insanı tarafından analiz edileceği vurgulandı. ESA, Öklid programının “Evrenin karanlık tarafını aydınlatma görevi” olduğunun altını çizdi.

ESA'nın Almanya'nın Darmstadt kentindeki Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi (ESOC), fırlatma ve roketten ayrılmasının ardından, Avustralya'daki New Norcia yer istasyonu aracılığıyla Öklid'den sinyal aldığını doğruladı.

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#Avrupa Uzay Ajansı#Öklid#Teleskop

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