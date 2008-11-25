Evlilikleri inandırıcı değil diye vize vermediler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Barcelona ile anlaşan Xaviden Al Sadda duygusal vedaBarcelona ile anlaşan Xavi'den Al Sadd'a duygusal veda!#Barcelona
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Evlilikleri inandırıcı değil diye vize vermediler

Evlilikleri inandırıcı değil diye vize vermediler

Türkiye'de evlenen Türk gencinin evliliğini inandırıcı bulmayan Alman Konsolosluğu geline vize vermedi.

Almanya'nın Duisburg kentinde oturan 18 yaşındaki Uğur Can'ın Türkiye'den evlendiği ve resmi nikah yaptığı 17 yaşındaki Elmas Can'a (Saraç), İstanbul Alman Başkonsolosluğu'nun ‘Evliliğin inandırıcı olmadığı' gerekçesiyle vize vermemesi, ‘Can' ailesini zor durumda bıraktı. Almanya ve Türkiye'de yüksek rakamlarla harcama yapan aile, gelinlerini resmi nikahtan sonra 6 aydır İstanbul’da bekletmek zorunda kaldı.

Almanya'ya gelebilmek için daha önce 5 ay Almanca kursuna giden ve İstanbul'da Goethe Enstitüsü’nde sınavları başarıyla geçen Elmas Can’ın vize başvurusuna, Alman Konsolosluğu tarafından “Yapılan incelemede evliliğiniz inandırıcı bulunmadı ve bu nedenle vize talebinizi redediyoruz” yanıtı aldıklarını savunan aile, karara tepki gösterdi. Yapılanlara anlam veremediklerini belirten baba Rafet Can, şunları söyledi:

“Yıllardır Almanya'da yaşıyoruz. Oğlum Uğur, Almanya'da doğup büyüdü ve aynı zamanda Alman vatandaşı. Gelinimiz Elmas Can'ı, Uyum Yasası gereği 5 ay Almanca dil kursuna gönderdik. Bunun için de 2 bin Euro'yu aşkın masraf yaptık. Burada ev dizdik. İstanbul'daki Alman konsolosluğu, evliliği inandırıcı bulmadığı gerekçesiyle vize vermedi. Biz daha ne yapacaktık? Bu tutumu çok saçma buluyoruz. Avukatımız aracılığıyla olayın peşini bırakmayacağız. Avukatımız nikah ve aile arasında yaptığımız nişan töreninden video görüntülerle birlikte bir yazıyı, Alman konsolosluğuna gönderdi. Bir olumlu değişim olmazsa, Berlin yüksek mahkemesine kadar gitmeye kararlıyız.”

Almanya'da doğup büyüyen Uğur Can, eşi Elmas Can'a Alman makamların vize engeli koymasına çok üzüldüğünü belirtti. Uğur Can, “Nisan 2008 tarihinde resmi nikahla evlendik. Bir sürü masraf yaptık. Burada gelin odası dizdik. Düğünü Almanya'da yapma hayalleri kurduk ama olmadı. Artık bir an önce eşime vize verilmesini ve Almanya’ya gelmesini bekliyorum” diye konuştu.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin