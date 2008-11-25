Evlilikleri inandırıcı değil diye vize vermediler

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Türkiye'de evlenen Türk gencinin evliliğini inandırıcı bulmayan Alman Konsolosluğu geline vize vermedi.
Almanya'nın Duisburg kentinde oturan 18 yaşındaki Uğur Can'ın Türkiye'den evlendiği ve resmi nikah yaptığı 17 yaşındaki Elmas Can'a (Saraç), İstanbul Alman Başkonsolosluğu'nun ‘Evliliğin inandırıcı olmadığı' gerekçesiyle vize vermemesi, ‘Can' ailesini zor durumda bıraktı. Almanya ve Türkiye'de yüksek rakamlarla harcama yapan aile, gelinlerini resmi nikahtan sonra 6 aydır İstanbul’da bekletmek zorunda kaldı.
Almanya'ya gelebilmek için daha önce 5 ay Almanca kursuna giden ve İstanbul'da Goethe Enstitüsü’nde sınavları başarıyla geçen Elmas Can’ın vize başvurusuna, Alman Konsolosluğu tarafından “Yapılan incelemede evliliğiniz inandırıcı bulunmadı ve bu nedenle vize talebinizi redediyoruz” yanıtı aldıklarını savunan aile, karara tepki gösterdi. Yapılanlara anlam veremediklerini belirten baba Rafet Can, şunları söyledi:
“Yıllardır Almanya'da yaşıyoruz. Oğlum Uğur, Almanya'da doğup büyüdü ve aynı zamanda Alman vatandaşı. Gelinimiz Elmas Can'ı, Uyum Yasası gereği 5 ay Almanca dil kursuna gönderdik. Bunun için de 2 bin Euro'yu aşkın masraf yaptık. Burada ev dizdik. İstanbul'daki Alman konsolosluğu, evliliği inandırıcı bulmadığı gerekçesiyle vize vermedi. Biz daha ne yapacaktık? Bu tutumu çok saçma buluyoruz. Avukatımız aracılığıyla olayın peşini bırakmayacağız. Avukatımız nikah ve aile arasında yaptığımız nişan töreninden video görüntülerle birlikte bir yazıyı, Alman konsolosluğuna gönderdi. Bir olumlu değişim olmazsa, Berlin yüksek mahkemesine kadar gitmeye kararlıyız.”
Almanya'da doğup büyüyen Uğur Can, eşi Elmas Can'a Alman makamların vize engeli koymasına çok üzüldüğünü belirtti. Uğur Can, “Nisan 2008 tarihinde resmi nikahla evlendik. Bir sürü masraf yaptık. Burada gelin odası dizdik. Düğünü Almanya'da yapma hayalleri kurduk ama olmadı. Artık bir an önce eşime vize verilmesini ve Almanya’ya gelmesini bekliyorum” diye konuştu.