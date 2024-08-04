Evliliği ‘alkol’ bitirdi

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HOLLYWOOD’un ünlü çiftinin boşanması artık an meselesi. Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in (55) ayrılığıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan çifte yakın kaynaklar, oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez’in, Delola adını verdiği alkollü kokteyl markasını geliştirme kararının yıllarca alkol bağımlılığı tedavisi gören Affleck’i çileden çıkardığını anlattı.

BARDAĞI TAŞIRAN son DAMLA OLDU

İddiaya göre J-Lo, Sarah Jessica Parker ve George Clooney gibi alkollü içki sektöründe büyümek istedi. Ancak J-Lo’nun votkalı, tekilalı kokteyl işinde büyüme ısrarı Affleck’i rencide etti. Ünlü aktörün bir arkadaşı, “Ben Affleck alkolün üstesinden geldikten sonra hayatını geri kazanmak için savaş verdi. Jennifer ise sanki yeterince parası yokmuş gibi, daha fazla para için kendi alkollü içecek markasını kurmaya karar verdi. Bu da ilişkilerinde bardağı taşıran son damla oldu” dedi.