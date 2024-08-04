×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Evliliği ‘alkol’ bitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Ben Affleck#Jennifer Lopez#Ayrılık
Evliliği ‘alkol’ bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in evliliğini, ünlü şarkıcının kurduğu kokteyl şirketinin bitirme noktasına getirdiği öne sürüldü. Eski bir alkolik olan Affleck, Lopez’in alkollü içki işine girmesine tepki gösterdi.

Haberin Devamı

HOLLYWOOD’un ünlü çiftinin boşanması artık an meselesi. Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in (55) ayrılığıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan çifte yakın kaynaklar, oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez’in, Delola adını verdiği alkollü kokteyl markasını geliştirme kararının yıllarca alkol bağımlılığı tedavisi gören Affleck’i çileden çıkardığını anlattı.

BARDAĞI TAŞIRAN son DAMLA OLDU

İddiaya göre J-Lo, Sarah Jessica Parker ve George Clooney gibi alkollü içki sektöründe büyümek istedi. Ancak J-Lo’nun votkalı, tekilalı kokteyl işinde büyüme ısrarı Affleck’i rencide etti. Ünlü aktörün bir arkadaşı, “Ben Affleck alkolün üstesinden geldikten sonra hayatını geri kazanmak için savaş verdi. Jennifer ise sanki yeterince parası yokmuş gibi, daha fazla para için kendi alkollü içecek markasını kurmaya karar verdi. Bu da ilişkilerinde bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ben Affleck#Jennifer Lopez#Ayrılık

BAKMADAN GEÇME!