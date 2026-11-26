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Bu yıl 75’incisi yapılan yarışmada 115 finalist arasından birinci Porto Riko’yu temsil eden Jennifer Barreto oldu. Tacını geçen yılın kraliçesi Meksikalı Fatima Bosch’un elinden alan 27 yaşındaki Barreto, organizatörlerin üç yıl önce evlenmiş veya doğum yapmış yarışmacılara yönelik tartışmalı yasağını kaldırmasından bu yana yarışmayı kazanan ilk evli ve çocuklu kadın oldu. Latin Amerikalı yarışmacılar için başarılı geçen yarışmada, Dominik Cumhuriyeti’nden Melissa Nunez ikinci, Venezuela’dan Clara Vegas da üçüncü oldu. Türkiye’yi yarışmada temsil edecek Alara Eriç’in katılımı uçuş günü iptal edildi. Eriç, pasaportu ve ABD vizesiyle uçuş için hazır beklediği halde organizasyonun kendisine “eksiklerin giderilmediği ve hazır olmadığı” gerekçesiyle katılımının iptal edildiğini bildirdiğini açıkladı.