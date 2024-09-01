Evlerine dönenler sadece yıkım buldu

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Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun operasyonlarını sonlandırdığı Deir El Balah ve Han Yunus şehirlerine dönen Filistinli sakinler, evlerinin yerinde enkaz buldu. Kara harekâtlarına başlamasından bu yana sayısız defa Gazzelileri göçe zorlayan İsrail ordusu, ilk kez bu hafta telefonlara mesaj göndererek merkezdeki Deir El Balah ve güneydeki Han Yunus’un bazı mahallelerinden çekildiğini ve sakinlerin geri dönebileceğini duyurdu.

MAHALLE YERLE BİR

Deir El Balah sakinleri, döndüklerinde karşılaştıkları yıkımı Amerikan televizyonu CNN’e anlattı. Operasyon başladığında ailesiyle birlikte kaçan Abdulfettah El Burdaini, döndüklerinde enkazdan başka hiçbir şey bulamadıklarını söyledi. El Burdaini, “Eve geldik ve hiçbir şey bulamadık. Elektrik yok, gaz yok, ev yok ve kıyafetlerimizi değiştiremiyoruz. Doğduğum günkü gibi parasızım” dedi. Yıkılan evinin yanına bir çadır kurmaktan başka çaresi olmadığını söyleyen Musa El Burdaini ise “Bu apartman 120 kişiyi barındırabilirdi. İçinde tek bir insan bulamadılar ama yine de füzelerle vurdular. Tüm mahalleyi yok etmişler” diye konuştu.

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Kış öncesi evlerine kavuşmanın umuduyla geri dönen Filistinliler enkaza dönmüş mahallelerle karşı karşıya kaldı.

SOKAKTA KALDILAR

Çadırda kalırken “yaklaşan kıştan önce evine dönmek ve çocuklarının kıyafetlerini bulmak için dua ettiğini” anlatan Rauf Ayeş, enkazdan başka bir şey görmediğini söyledi. İki engelli çocuğuna tek başına bakarken çadırda çok zorlandığını anlatan Hanan el Arabed ise evini harabe halinde bulduğu için sokakta yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı UNRWA, Gazze Şeridi’nin yüzde 84’ünün İsrail ordusunun “tahliye emirleri altında olduğunu” bildirirken Filistinlilere gitmeleri söylenen “insani bölge” de istikrarlı bir şekilde küçülüyor.

GAZZE’DE AŞI KAMPANYASI BAŞLADI

Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşılama kampanyası başladı. Kampanyanın 12 Eylül'e kadar devam edeceğinin açıklanmasının ardından kentteki Nasır Hastanesi'nde sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını başlattı. Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramadan, aşı kampanyasının 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve çeşitli yardım kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleşen kampanya kapsamında 640 binden fazla çocuk aşı olacak.