Evlere virüs baskını

Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsün yarattığı panik sürüyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Vuhan kentinde yaşayan üç kişinin evine polis ve sağlık görevlileri tarafından baskın düzenlendi. Evdekiler zorla dışarı çıkarılarak karantina altında alındı. Polis evden çıkmaya direnen bir kişiyi şiddet kullanarak çıkardı.

VUHAN’DA ÖLENLERDEN BİRİ AMERİKALI

Virüsün dünya genelinde bulaştığı insan sayısı 34 bin 827’ye ulaştı. Koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayası 189 bin 660’a yükseldi. Vuhan’da yaşayan 60 yaşındaki bir ABD vatandaşının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

MASKE YOKSA GÖZALTI

Pekin Belediyesi’nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi. Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınacağı vurgulandı. Hong Kong ise koronavirüse karşı aldığı yeni önlemlerle, Çin’den gelen herkesin kendini ev veya otel odalarında iki hafta izole etmesini istiyor.

KAYAK MERKEZİNDE VİRÜS PANİĞİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2 kişide daha koronavirüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 7’ye yükseldi. Fransa’nın doğusundaki Haute-Savoie bölgesindeki Contamines-Montjoie kayak merkezinde kalan 5 İngiliz’e koronavirüs teşhisi kondu. İngilizlerin hastalığı Singapur’dan gelen birinden kaptığı tahmin ediliyor.