Evlendiğinden beri her yıl hamile: Hedef 14 kişilik bir aile!

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ABD'nin güneyinde yer alan New Mexico eyaletinde Santa Fe'de yaşayan Courtney Rogers'ın sosyal medyada parlak görünen ancak gerçekte olduça zor bir hayatı var.

Genç kadınının altısı erkek beşi kız tam 11 çocuğu var. 2008 yılında evlenen Courtney Rogers için bu çocuk sayısı evlendiği tarihten beri her yıl hamile olmak anlamına geliyor.

Çok çocuklu kalabalık hayatını Instagram hesabından paylaşan bu cesur annenin 20 bine yakın takipçisi var. Ancak takipçileri Courtney'nin planını duyunca oldukça şaşıracağa benziyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre yetişkin hayatının belirgin bir bölümünü hamile olarak geçiren Courtney Rogers 11 çocukla yetinmeyecek: ABD'li anne sahip olmak istediği çocuk sayısının 12 ve toplam 14 kişilik bir aile olduğunu açıkladı!

Devasa bir çiftlikte yaşayan Courtney ve eşi Chris çocuklarını okula göndermek yerine evde eğitim vermeye karar vermişler. Bu büyük ailenin evden çıkıp herhangi bir yere gitmesi içinse tam 15 kişilik bir panelvan kullandığı açıklandı.

On birinci çocukları geçen yılın kasım ayında doğan çiftin 11 yaşında Clint, 9 yaşında Clay, 9 yaşında Cade, 8 yaşında Callie, 7 yaşında Cash, 6 yaşında ikizler Colt ve Case, 5 yaşında Calena, 4 yaşında Caydie, 2 yaşında Coralee, 23 aylık ve 6 aylık Caris adlı çocukları bulunuyor.

Ailenin ayılık mutfak alışverişinin bin pounda yakın oluğu biliniyor. Çocukların evde gördüğü eğitimi bedeli ise ayda bin 200 dolar.

Rogers ailesi artan masraflar yüzünden mutfak masraflarını ve dışarıda yemek gibi harcamaları azaltırken çocuklar da birbirlerinin küçülen kıyafetlerini giyiyor.

Sahip olduğu 11 çocuğun haricinde iki kez de düşük yapan Courtney, bazı doğumlarını sezaryen yoluyla bazılarını da doğal yollarla dünyaya getirmiş.

Ailesini gören kişilerin kendisini eleştirdiğini ve bu kadar çocukla ilgilenmesinin m-ümkün olmadığı söylediklerini dile getiren genç kadın bu durumu reddediyor ve her bir çocuğuyla ayrı ayrı ilgilendiğini söylüyor.

Üstelik Rogers ailesi hala yeteri kadar çocukları olmadığını düşünüyor ve bir çocuk daha yaparak 14 kişilik bir aile olmayı hedefliyor.

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