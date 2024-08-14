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Evlatlık çocuklarına işkence yapan ebeveynlere hapis cezası

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#RUSYA#MAHKEME#İşkence
Evlatlık çocuklarına işkence yapan ebeveynlere hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 16:46

Rusya'da, evlat edindikleri 5 çocuğa işkence eden çifte beşer buçuk yıl hapis cezası verildi. Çiftin cezalarını koloni mahkemesinde çekeceklerine hükmedildi.

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Rusya'nın Rostov bölgesinde mahkeme, Sergey ve Yana Kirşenko çiftine beş evlatılık çocuğa işkence ettikleri gerekçesiyle 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, beş küçük çocuğun koruyucu ailesi olan eşlerin çocukları sistematik olarak dövdüklerini, onların bilgisi dışında yemek yemelerini ve kişisel hijyene dikkat etmelerini yasakladıklarını ve yataklarında uyku uyumalarına izin vermediklerini tespit etti.

Kirşenko çiftine, "işkence" ve "çocukları yetiştirme görevlerini yerine getirmeme" maddeleri uyarınca cezai kovuşturma başlatıldı.

Karar henüz yasal olarak yürürlüğe girmezken mahkeme sözcüsü, Kirşenko çiftinin cezalarını Rusya'ya bağlı bir ceza kolonisinde çekeceklerine hükmedildiğini açıkladı.

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#RUSYA#MAHKEME#İşkence

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