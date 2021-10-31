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Evini temizlerken buldu... Fiyatı dudak uçuklattı!

#İngiltere#Elmas Yüzük#Açık Artırma
Evini temizlerken buldu... Fiyatı dudak uçuklattı

İngiltere'nin Northumberland şehrinde evini temizleyen bir kadının bulduğu elmasın değerini öğrenince adeta kulaklarına inanamadı. Yıllardır evinde büyük bir servetle yaşayan kadınının sahip olduğu elmas yüzüğün açık artırmada 2 milyon pounda alıcı bulabileceği açıklandı.

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İngiltere'nin Northumberland şehrinde yaşayan 70'li yaşlarındaki bir kadın evini temizlerken bulduğu, yıllar önce alıp bir kenara attığı kocaman taşlı bir yüzüğü acaba bir değeri var mı diye düşünerek bir müzayede evine götürdü. Yüzüğü inceleyen uzmanlar kadının evinde bir servetle yaşadığını keşfetti.

Yıllardır bit pazarlarından alışveriş yapan kadının yüzüğün değeri hakkında fikri olmadığı ve değerli taşın bir kutunun içinde öylece durduğu açıklandı.

Evindeki fazlalıklardan kurtulmak için temizlik yapan ve bulduğu yüzüğü her ihtimale karşı test edilmesi için uzmanlara gösteren kadının sahip olduğu bu madeni para büyüklüğündeki taşın gerçek elmas olduğu ve 34 karatlık taşın paha biçilmez değerde olduğu ortaya çıktı.

Müzayede evinin sahibi Mark Lane taşı gördüklerinde gözlerine inanamadıklarını ve kadının yüzüğü alyansıyla ve bazı başka mücevherlerle birlikte bir kutuda tuttuğunu söyledi.

Yüzük önce Londra'da sonra da Belçika'nın Antwerp şehrinde mücevher uzmanları tarafından incelendi ve 34 karatlık bir elmas olduğu onaylandı.

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Evini temizlerken buldu... Fiyatı dudak uçuklattı

Karat, elmasların değerini ölçmek için kullanılan ölçülerden biri ve taş ne kadar büyükse karatı da o kadar yüksek oluyor.

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Mark Lane, yaşlı kadının kimliğini açıklamak istemediğini ve yüzüğü de nereden aldığını hatırlamadığını ifade etti. Kadın evini temizlerken karşılaştığı yüzüğü çöpe atacakken komşusunun önerisiyle değerlendirilmesi için müzayedecilere götürmüş.

Evini temizlerken buldu... Fiyatı dudak uçuklattı

Lane, yıllardır bu işi yaptığını ve bu yüzüğün eline geçen en değerli parça olduğunu da sözlerine ekledi.

Yüzük bir ay sonra Londra'da düzenlenecek bir açık artırmada satışa sunulacak. Uzmanlar elmas yüzüğün değerinin 2 milyon pound olduğunu açıkladı.

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#İngiltere#Elmas Yüzük#Açık Artırma

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