Evini polislerin bastığı şüpheli uyandığında karşısında Başbakan Johnsonu gördü

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER-DHA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 12:11
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Başbakanlığının son günlerinde askeri tatbikatlara katılıp savaş uçağına binen İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu kez de Londra polisinin düzenlediği bir uyuşturucu baskınına katıldı. Polisin baskını sırasında uykudan uyanan şüpheli, karşısında İngiltere Başbakanı Boris Johnsonu gördü ve şoke oldu.
Önümüzdeki günlerde görevinden istifa ederek koltuğunu Rishi Sunak ya da Liz Truss'a bırakacak olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sıra dışı bir haber ile yine dünya gündeminde.
İstifa edeceğini açıkladıktan sonraUkraynalı askerlerle tatbikat yapan ve savaş uçağına binen Başbakan, dün sabah yerel saatle 06.00 sıralarında Güney Londra bölgesinin düzenlediği bir uyuşturucu baskınına katıldı.
UYKUDAN UYANDI KARŞISINDA BAŞBAKANI GÖRDÜ
Baskın sırasında uykudan uyanan şüpheli karşısında polisle birlikte Başbakan Johnsonu gördü. Şüpheli, o anları kaydederek sosyal medyada, 'Boris Johnson ve polis tarafından nasıl baskına uğradım?'mesajıyla paylaştı.
Üzerinde polis yeleği ile görüntülenen Johnson elinde telefonla kendisini kaydeden şüpheliye gülümseyerek 'Nasılsınız?'
diye sordu.
Video kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve binlerce beğeni ve yorum aldı.BAŞBAKANI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU: RÜYA GÖRDÜĞÜMÜ DÜŞÜNDÜM
Yerel basına konuşan ve sosyal medya hesaplarında 'Splinter Sales'
takma ismini kullanan kişi "Şok olmuştum. Gece sarhoştum, uyandım ve karşımda Boris Johnsonu gördüm. Rüya gördüğümü düşündüm"
dedi.BASKINDA HERHANGİ BİR SUÇA RASTLANMADI
Polis sözcüsü, basına yaptığı açıklamada mülkte suç teşkil eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını, bu kapsamda herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirtti.İNGİLTERE YENİ BAŞBAKANINI SEÇECEK
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 7 Temmuz’da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanını seçmek için yapılan oylamalar sonucunda aday sayısı 2’ye indirilmişti. Yeni parti lideri ve başbakanın 5 Eylül'de açıklanması beklenirken, yeni başbakan seçilene kadar ise Johnson görevine devam edecek.