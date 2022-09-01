Evini polislerin bastığı şüpheli uyandığında karşısında Başbakan Johnsonu gördü

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Önümüzdeki günlerde görevinden istifa ederek koltuğunu Rishi Sunak ya da Liz Truss'a bırakacak olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sıra dışı bir haber ile yine dünya gündeminde.



İstifa edeceğini açıkladıktan sonraUkraynalı askerlerle tatbikat yapan ve savaş uçağına binen Başbakan, dün sabah yerel saatle 06.00 sıralarında Güney Londra bölgesinin düzenlediği bir uyuşturucu baskınına katıldı.

UYKUDAN UYANDI KARŞISINDA BAŞBAKANI GÖRDÜ



Baskın sırasında uykudan uyanan şüpheli karşısında polisle birlikte Başbakan Johnsonu gördü. Şüpheli, o anları kaydederek sosyal medyada, 'Boris Johnson ve polis tarafından nasıl baskına uğradım?'mesajıyla paylaştı.



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Üzerinde polis yeleği ile görüntülenen Johnson elinde telefonla kendisini kaydeden şüpheliye gülümseyerekdiye sordu.Video kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve binlerce beğeni ve yorum aldı.Yerel basına konuşan ve sosyal medya hesaplarındatakma ismini kullanan kişidedi.Polis sözcüsü, basına yaptığı açıklamada mülkte suç teşkil eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını, bu kapsamda herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 7 Temmuz’da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanını seçmek için yapılan oylamalar sonucunda aday sayısı 2’ye indirilmişti. Yeni parti lideri ve başbakanın 5 Eylül'de açıklanması beklenirken, yeni başbakan seçilene kadar ise Johnson görevine devam edecek.