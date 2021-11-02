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Evine girince korkunç manzarayla karşılaştı...

#ABD#California#Ayı
Evine girince korkunç manzarayla karşılaştı...

Evinize girdiğinizde mutfağınızda vahşi bir ayı görseniz ne yapardınız? ABD'li John Holden'ın başına tam olarak bu geldi ve karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu...

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ABD'li adam evinde kızarmış tavuklarını yiyen bir ayıyla karşılaştı

ABD'nin California eyaletinde bir adam evinde, fast-food zincirinden sipariş ettiği kızarmış tavuğu yiyen bir ayı buldu.

ABC7 haber sitesine göre, ABD'nin Sierra kasabasından bir adam evine döndüğünde fast-food zincirinden sipariş ettiği bir kova tavuğu yiyen ayıyla karşılaştı.

John Holden, evine döndüğünde kapısının ardına kadar açık olduğunu, içeri girdiğinde ayıyı mutfak tezgahında bir kova tavuğu yerken gördüğünü söyledi.

Evin içerisinde ve dışarısında en az birer ayı daha olduğunu ifade eden Holden, yüksek sesler çıkararak ayıların ayrılmalarını sağladığını belirtti.

Holden, daha öncede birçok kez bir ayıyla karşı karşıya geldiğini ifade ederek, "Onlarla daha önce de birçok karşılaşmam oldu. Aslında arka bahçede de birkaç kez rastladım ama daha önce evimin içinde hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım." dedi.

Ayıların evini altüst ettiğini dile getiren Holden, hayvanların yemeğin kokusuna karşı koyamamış olabileceklerini ve evden çıktıktan sonra evin arka bahçesinde dinlendiklerini kaydetti.

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#ABD#California#Ayı

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