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Evinden atılan ailenin babası öldü

İsraillilerin Doğu Kudüs'teki evinden yaklaşık iki hafta önce zorla çıkardığı Filistinli ailenin hasta babası Muhammed El Kurd'un (61) yaşlı kalbi, çektiği sıkıntılara dayanamadı.

Şeyh Cerrah mahallesinde 52 yıldır yaşadığı evinden mahkeme kararı gerekçe gösterilerek polis zoruyla 9 Kasımda sabaha karşı çıkarıldığında tekerlekli sandalyede olan Muhammed El Kurd'un, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizinin ardından dün gece öldüğü bildirildi.

El Kurd ailesi, Yaffa ve Batı Kudüs'ten kaçışlarının ardından 1956 yılında Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesine gelmişti. İsrail'in 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgalinin ardından, Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah mahallesinin kendi toprakları olduğunu iddia etmeye başlamışlar ve 1972 yılında da İsrail Tapu İdaresine bu yönde bir kayıt düşmüşlerdi.

Aile 1999 yılında evlerine ek yapınca, İsrail mahkemesi bunu yasa dışı ilan ederek para cezası vermiş, yerleşimciler de daha sonra yaklaşık 80 metre karelik ek yapıyı işgal etmişti.

El Kurd ailesi, İsrail Yüksek Mahkemesinin temmuz ayında evlerinden çıkarılmasına karar verdiği günden bu yana tahliyeye karşı direndi. Ailenin evinden atılmasından sonra, insan hakları savunucularının yardımıyla evin yakınındaki boş alanda İsrail'i protesto amacıyla bir çadır kurulmuştu.
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