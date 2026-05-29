Evinden 303 külçe çıktı… CIA ajanından altın vurgunu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 07:00

ABD’de eski CIA yetkilisi David J. Rush’ın evine yapılan FBI baskınında, teşkilata ait 303 altın külçesini ve milyonlarca dolarlık nakit parayı çalarak evinde sakladığı ortaya çıktı.

Rush’ın FBI’a ifadesinde “döviz ve altınları işle ilgili olarak kurumdan talep ettiğini” söylediği aktarıldı. İddialara göre Rush, 40 milyon doları aşan değerdeki külçeleri Virginia’daki evinde gizledi. Rush’ın resmi görev maskesi altında zimmetine geçirdiği bu fonları ve altınları tam olarak ne amaçla kullanmayı planladığı ise henüz netlik kazanmadı. Baskın sırasında yaklaşık 2 milyon ABD doları nakit para ve 35 adet ultra lüks kol saati de ele geçirildi. Tutuklu bulunan Rush hakkındaki iddialar sadece yolsuzlukla da sınırlı kalmadı. Soruşturma derinleştikçe, Rush’ın devletteki üst düzey görevine başvururken eğitim durumu ve askeri geçmişi hakkında tamamen yalan beyanda bulunduğu, ayrıca 77 bin dolarlık haksız askeri izin ödemesi aldığı da iddialar arasında yer aldı.

