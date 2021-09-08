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Dünya
Haber Giriş: 08.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Evinde ölü bulundu

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Evinde ölü bulundu

HBO yapımı The Wire’ın yıldızı ABD’li aktör Michael K. Williams (54) New York’taki evinde ölü bulundu.

Henüz doğrulanmış olmasa da oyuncunun yüksek doz uyuşturucudan öldüğü sanılıyor. New York polisinden yapılan açıklamada, ekiplerin gelen bir telefon üzerine Williams’ın Brooklyn’deki evine gittiği ve aktörün cansız bedeniyle karşılaştığı aktarıldı. Polis, Williams’ın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söylemekle yetindi. Üç Emmy adaylığı bulunan aktör, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğini söylüyordu.

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