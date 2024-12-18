Evin bahçesinde 10 bin yıllık fosil bulundu

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ABD’nin New York kentinde yaşayan bir kişi evinin bahçesinde toprak arasından çıkan dişleri fark etmesi üzerine yetkililere haber verdi.

Uzmanlar, fosilin yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait bir mastodon çenesi olduğunu ifade etti.

New York eyalet Müzesi tarafından yapılan açıklamada, mastodonun yaşını, beslenme şeklini ve yaşam alanını belirlemek incelemeler yapılacağı ifade edildi.

MASTODON NEDİR?

Mastodonlar, günümüzden 5,3 milyon ila 10 bin yıl önce arasında yaşamış, modern fillerin ortak atalarına dair önemli evrimsel izler taşıyan canlılardır.

Mastodonlar, mamutlardan ve fillerden belirgin şekilde farklıdır. Mastodonlar, mamutlardan daha düz ve uzun dişlere sahip ve yanak dişleri koni benzeri sivri uçluydu.

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Ayrıca, mastodonların dişleri mamutlarınkinden farklı olarak daha az kavisliydi.