‘Evimizi başımıza yıktın’ davası... Musk'a tepki

ABD’nin Teksas eyaletinde onlarca ev sahibi, roket testlerinden kaynaklanan ses patlamalarının evlerine zarar verdiğini iddia ederek Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e dava açtı. Dava dosyası, Güney Teksas’ta yaşayan 80 kişi tarafından geçen hafta federal mahkemeye sunuldu. Davacılar, SpaceX şirketini Nisan 2023 ile Ekim 2025 arasında gerçekleştirilen 11 roket testinde meydana gelen ses patlamaları nedeniyle ‘ağır ihmal’ ve ‘izinsiz girişle’ suçladı.

Testlerde roketler hem fırlatılıp hem geri döndüğü için evler zaman zaman uzun süre hasar verici düzeyde gürültüye maruz kaldı. Dilekçede ses patlamalarının duvarlara, pencerelere ve çatılara zarar verebileceği belirtildi.

DEVASA BÜYÜME

ABD Federal Havacılık İdaresi, 2025’te SpaceX’e Güney Teksas’tan yılda 25’e kadar roket fırlatma yetkisi vermişti. Bu, bir önceki yıla göre 5 kat fazlaydı. SpaceX son yıllarda Güney Teksas bölgesinde devasa bir büyüme kaydetti. Şirket çalışanları Mayıs 2025’te Teksas’ta Starbase şehrini kurdu. Roket fırlatmaları Güney Teksas’taki fırlatma rampasının yakınındaki sahilin yaklaşık 13 kilometrelik şeridini kapatmış durumda. Bu sorun, şirketin bölgeyi ne sıklıkla kapatabileceği konusunda ayrı bir davaya yol açmıştı.

HASARA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlara göre bazı güçlü ses patlamaları cam kırılması gibi hasarlara neden olabilir.