Evimizde renkli devrime izin vermeyiz

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KAZAKİSTAN’da yeni yılın ilk günlerinde akaryakıt zamlarının tetiklediği ve ardından kanlı çatışmalara dönüşen ayaklanma hakkında ilk defa görüş açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Evimizde kimsenin renkli devrim yapmasına izin vermeyiz” dedi.

‘DIŞ SALDIRI’ İDDİASI

Petrol ve doğalgaz zengini Orta Asya ülkesinde yaşanan trajik hadiseler karşısında Rusya’nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) 6 Ocak’ta ülkeye “barış gücü” olarak 3 bin civarında asker göndermesi, dün Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan liderleri tarafından olağanüstü zirvede görüşüldü. Videokonferans şeklinde gerçekleşen zirvede “Kazakistan’a dışarıdan saldırı düzenlenmiştir” iddiası ağırlık kazandı.

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‘DIŞARIDAN SALDIRI OLDU’

KGAÖ’nün tam zamanında müdahale ettiğini belirten Putin, “Kazakistan dışarıdan saldırıya maruz kalmıştır. Bu saldırıya acil cevap verilmesi gerektiği için ülkeye müşterek kuvvetler gönderildi. KGAÖ’nün dördüncü maddesi işletilerek uluslararası normlar çerçevesinde kardeş Kazakistan halkına saldırıyı püskürtmesine yardımcı olduk. Orada yaşanan hadiseleri irdelediğimizde Ukrayna’daki “Maydan” ayaklanması benzeri teknolojiler kullanıldığını görüyoruz. Dış güçler, Kazakistan dışında yetiştirdikleri teröristleri bu ülkeye salmıştır. Sergilediğimiz ortak tutum, evimizde kimseye renkli devrim yapma izni vermeyeceğimizi göstermiştir. Kazakistan’a gönderdiğimiz müşterek güç, durum gerektirdiği kadar orada kalacak” ifadesini kullandı. Konuşmasında Ukrayna benzetmesi yapan Putin, ‘evimiz’ diye bahsettiği Kazakistan’da olayların arkasında hangi ülkelerin olduğunu isim vererek söylememesi dikkat çekti.

TOKAYEV: KANIT SUNACAĞIZ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Kazakistan’a dıştan son derece iyi hazırlanmış, yönetimi ele geçirme operasyonu düzenlendiğini iddia ederek, “Ülkemizde akaryakıt protestosunu kullanarak bambaşka noktaya taşıyan silahlı çeteleri iz bırakmamak için de özen gösterdi. Çatışmaların yaşandığı meydan ve morgları gezerek ölü militanların cesetlerini dahi kaçırdı. Kısa sürede dünyaya Kazakistan’a yönelik dıştan saldırı düzenlendiğine dair kanıtlar sunulmuş olacak. Ülkemizde bulunan KGAÖ müşterek kuvvetleri ise bizdeki olağanüstü hal kalkıncaya dek bulunmaya devam edecek” dedi. Tokayev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde darbe girişimi iddiasını yineleyerek göstericilerin arasında “Ortadoğu ve Afganistan’dan gelen yabancıların bulunduğunu” belirtti.

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2 Ocak tarihinde kayıplara karışan Kazakistan’ın kurucusu ve milli lideri Nursultan Nazarbayev’in nerede olduğu dün de aydınlığa kavuşmadı.

KAZAKİSTAN’DA 8 BİN TUTUKLU



Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin normal hayata dönmeye başladığını bildirdi. Silahlı ayaklanmaya katıldıkları şüphesiyle 8 bin civarında kişinin tutuklandığı aktarılırken, operasyonların en büyük şehir Almatı’da kimlik tespiti şeklinde devam ettiği kaydedildi. Almatı’da internet geri dönerken başkent Nursultan’da olaylar tamamen duruldu. Toplu ulaşım hizmeti başladı, bankalar yeniden açıldı. Halkın temel ihtiyacını karşıladığı marketler de dünden bu yana çalışıyor. Kazakistan menkul kıymetler borsası da dün ilk açılışını yaptı. Kazakistan çapında yağmacıların verdiği zararın ise 240 milyon dolar (3.3 milyar TL) civarında hesaplandı. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, geçen pazar yaptığı açıklamada olaylarda 164 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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İSTANBUL’DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

GENEL sekreterlik koltuğunda 2018’den beri Kazakistan vatandaşı Bağdad Amreyev’in oturduğu Türk Devletleri Teşkilatı (eski adıyla Türk Konseyi), Kazakistan’daki protestoları “terör olayı” olarak niteledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev’in ölümler nedeniyle dün bir günlük yas ilan etmesi üzerine teşkilatın İstanbul’daki merkez binasında da bayraklar yarıya indirildi. Türk Konseyi’nin Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, olaylarda hayatını kaybedenler için “taziyelerini sunduğunu” belirterek, “Türk Devletleri Teşkilatı her zaman kurucu üyesi Kazakistan’ın yanında olacaktır” dedi.

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BUGÜN BAKANLAR TOPLANIYOR

Amreyev, “Bizler de Türk Devletleri Teşkilatı Sekretarya binasında üye ve gözlemci devletlerin bayraklarını yarıya indirerek Kazakistan’ın ve Kazak halkının yasına ortak olduk” diye konuştu. Teşkilat olarak Kazakistan hükümetine destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Amreyev, konuyu bugün dönem başkanı Türkiye’nin ev sahipliğinde üye ve gözlemci ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek sanal zirvede ele alacaklarını anlattı. (Muhammed KAFADAR)