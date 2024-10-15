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Everest'te meraklandıran keşif: 100 yıllık gizem çözülebilir mi?

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#Everest#Gizem#Keşif
Everestte meraklandıran keşif: 100 yıllık gizem çözülebilir mi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 12:23

National Geographic belgesel ekibi, Everest Dağı'ndaki Rongbuk Buzulu'nda 100 yıl önce kaybolan İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine'a ait olduğu tahmin edilen bir bot buldu. Ekip, botun içinde bulunan çorapta "A.C. IRVINE" yazılı isim etiketinin, Irvine'ın kaybolmasıyla ilgili önemli bir kanıt olduğunu belirtti.

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National Geographic belgesel ekibinin Everest Dağı'nda bulduğu botun 100 yıl önce zirveye tırmanırken kaybolan İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine'a ait olduğu tahmin ediliyor.

National Geographic'in internet sitesindeki açıklamaya göre, belgesel ekibi, eylülde Everest Dağı'nın kuzeyindeki Rongbuk Buzulu'nda bir bota rastladı. Buzun erimesiyle ortaya çıkan botu inceleyen ve içinde bir ayak ile yün çorabın bulunduğunu gören ekip, kalıntıların, 100 yıl önce arkadaşı George Mallory ile Everest'in zirvesine tırmanırken kaybolan ‘Sandy’ lakaplı Irvine'a ait olabileceğini düşündü.

Keşfi yapan National Geographic fotoğrafçısı ve yönetmeni Jimmy Chin, "Botun içindeki çorabı kaldırdım. Üzerinde 'A.C. IRVINE' yazan bir isim etiketi vardı" dedi. Bu bulguyu, kayıp dağcı Irvine ile ilgili ‘ilk gerçek kanıt’ olarak değerlendiren Chin, bu durumun Irvine'a ne olduğunu merak eden akrabaları için önemli olduğunu söyledi. Irvine'ın ailesinin ayağın dağcıya ait olup olmadığını anlamak için DNA örneği verdiği bildrildi.

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İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine ve arkadaşı George Mallory'nin Everest Dağı'nın zirvesine tırmanırken kaybolması dağcılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. En son 8 Haziran 1924'te görülen ikili, Everest'in zirvesine ulaşmaya çalışan ilk insanlar olarak tarihe geçmişti. Mallory'nin kalıntıları 1999'da bulunurken, ikilinin yanlarında taşıdığı ve zirveye ulaşıp ulaşmadıklarını ortaya çıkarabilecek fotoğraf makinesi ise hiç bulunamadı.

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#Everest#Gizem#Keşif

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