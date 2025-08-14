Everest’e zam geldi

×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 07:00

Nepal hükümeti, Everest Dağı’na tırmanma ücretinde on yıl sonra ilk kez artışa giderek, ücretlerin zirve sezonunda 15 bin dolara çıkarılacağını açıkladı.

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanmak Eylül ayından itibaren zamlanacak. Nepal Turizm Dairesi, uygulamanın ülkenin “keşfedilmemiş turizm potansiyelini ve destinasyonlarını” öne çıkarmasını hedeflediklerini belirtti. 8 bin 849 metrelik Everest son yıllarda aşırı kalabalık, çevresel sorunlar ve ölümle sonuçlanan tırmanış girişimleriyle gündemde. Nepal Yüksek Mahkemesi, Nisan 2024’te hükümete Everest ve bazı diğer zirvelerde verilen tırmanış izinlerini sınırlandırma talimatı vermişti.

