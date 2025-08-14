Everest’e zam geldi

Haberin Devamı

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanmak Eylül ayından itibaren zamlanacak. Nepal Turizm Dairesi, uygulamanın ülkenin “keşfedilmemiş turizm potansiyelini ve destinasyonlarını” öne çıkarmasını hedeflediklerini belirtti. 8 bin 849 metrelik Everest son yıllarda aşırı kalabalık, çevresel sorunlar ve ölümle sonuçlanan tırmanış girişimleriyle gündemde. Nepal Yüksek Mahkemesi, Nisan 2024’te hükümete Everest ve bazı diğer zirvelerde verilen tırmanış izinlerini sınırlandırma talimatı vermişti.