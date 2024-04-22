Everest’e tırmanırken kaybolan dağcının mektupları 100 yıl sonra yayımlandı

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İngiliz Dağcı George Mallory ve arkadaşı Sandy Irvine 1924'te Everest'e üçüncü tırmanışlarda ortadan kaybolmuştu.

Mallory'nin cesedi 1999'da bulunmuştu. Mallory'nin eşi Ruth Mallory'e tırmanmaya başladığı sırada yazdığı mektuplar 100 yıl sonra mezun olduğu okulda Cambridge Magdalene Kolej tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Okul tarafından yapılan arşivde, Mallory'nin en son yazdığı 3 mektubunda yer alan bu mektupların 1999'da cansız olanları, daha sonra ceketinin silinen mektupları olduğu ifadeleri cebinde yer aldı.

Okulun arşiv görevlisi Katy Green, Mallory'nin mektuplarının birinci dünya savaşı sırasındaki anıları ve 1923'teki ABD ziyareti de dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldığını ifade etti.

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Mektuplarda ayrıca 1921'de Everest'e yaptığı ilk işlem görevi ve dağıtım araştırması için yaptığı ikinci görev yeri yazıları da yer alıyor.

Arşiv görevlisi Katy Green mektupların birinde Mallory'nin eşi Ruth'a zirveye ulaşma şansının yüzde 50 olduğunu yazdığını ifade etti.