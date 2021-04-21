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Dünya
Haber Giriş: 21.04.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Everest Dağı'nda ilk Kovid-19 vakası görüldü

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Son dakika haberler... Everest Dağı'nda ilk Kovid-19 vakası görüldü

Dünyayı korkutan son dakika haberi dünyanın en yüksek noktasından geldi. Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı'nda ilk kez Kovid-19’a rastlandı.

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir pandemiye dönüşen Kovid-19 gezegenimizin ortak gündemi olamaya devam ediyor.

Dünya genelinde etkilemediği ülke kalmayan virüs 'Dünyanın çatısı' olarak da anılan Everst'te de sıçradı.

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Dünyayın en yüksek ve profesyonel dağcılar arasında popüler olan Everest Dağı’nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlandı.

Son dakika haberler... Everest Dağında ilk Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi.

Dağcıların tedbir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalan sporcunun helikopterle Katmandu’daki bir hastaneye tahliye edildiği belirtildi.

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Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.

 VANUATU'YA DA ULAŞMIŞTI

Kovid-19 Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’ya oldukça geç ulaşmış; geçen yıldan beri sıkı şekilde kendini koruyan ülke salgını iyi şekilde atlatmıştı.

Ancak 11 Nisan'da yaşanan bir olay ülkeyi alarma geçirmiş, kıyıya vuran cesedin koronavirüs taşıdığı anlaşılınca alarma geçilmişti.

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