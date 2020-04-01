Evden ne kadar az çıkarsan o kadar iyi

Karantinanız nasıl devam ediyor?

İtalya’da karantina süreci üçüncü haftasına girdi. Ben bundan birkaç gün önce dikkat ederek kendimi evde tutmaya başladım. Evde kalmaya başladığım 28-29’uncu günüm oldu. Psikolojik olarak hepimiz çok yorgunuz. Çok tehlikeli bir virüs. Maalesef burada çok can aldı. İtalya’da da hâlâ zirve noktayı bulmadığı için tedirginliğimiz devam ediyor.

Günlük yaşam nasıl sürüyor?

Sokaklarda çok fazla polis ve jandarma kontrolü var. Dışarı çıktığımız zaman elimizde bir belge olması gerekiyor. Arkadaşlarımızdan mail yoluyla ya da tütün satan (Tobacco shop) dükkânlardan kâğıt alabiliyoruz. Bu kâğıtların üzerine kim olduğumuz, evimizin nerede olduğunu gibi bilgileri yazıyoruz. Bu belge bizim dışarıya çıkma sorumluluğunu aldığımızı gösteriyor. Evden çok fazla uzaklaşmak durumunda uyarı alıyoruz. Eğer arabanızı alıp uzak bir yere giderseniz, bir meydana oturmaya ya da otobana çıkarsanız bu para cezasına kadar gidebiliyor. 400 Euro ile 4 bin Euro arasında ceza uygulanabiliyor. Özellikle şehirlerarası hareket etmeye çalışan arabalara çok fazla cezalar uygulanıyor. Koronavirüs testiniz pozitif çıkmışsa ve doktorunuz sizden evde kalmanızı istediği halde dışarı çıkıyorsanız hakkınızda soruşturma dahi açılabiliyor.

KOMŞULARLA GİDİP GELMİYORUZ

Komşularla görüşüyor musunuz?

Floransa’nın üç kilometre ötesinde küçük bir apartmanda yaşıyorum, toplamda 3 daire var. Komşularımızla birbirimize gidip gelmiyoruz. Uzun bir süredir evde kaldığım ve virüsün etkilerini 14 gün içinde gösterdiğini düşünürsek bende virüs yok diyebilirim ancak asla komşularımızla birbirimizde gidip gelmiyoruz. Sadece balkonlardan kahve içerek sohbet ediyoruz. Birbirimize balkona çıkınca ‘Ne zaman düzelecek her şey, İtalya bu durumdan ne zaman kurtulacak’ sorularını soruyoruz. Herkesin psikolojisi bozulmuş durumda. İtalya gibi çok neşeli bir ulus büyük bir yas içinde. En küçük müjdeli bir haber bile bizi gülümsetiyor, bütün insanlar için bu krizin biteceği günü bekliyoruz.

Alışverişler nasıl yapılıyor?

Mümkünse haftada bir alışverişe gidiliyor. Her gün ekmek benzeri şeyler almak için dışarıya çıkılmaması tavsiye ediliyor. Evden ne kadar az çıkılırsa o kadar iyi. Süpermarketlerde alışveriş esnasında anonslar geliyor. ‘Lütfen aranızdaki mesafeyi koruyun’ diyorlar. Kasalarda yakın kuyruklar oluşturulmuyor. Sebze reyonunda bir şeyler seçerken insanlar arasına bir iki metrelik mesafe koyuyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla yaşlılar sabah saatlerinde alışverişe gidiyor. Yaşlılara saygım nedeniyle ben sabah saatlerinde alışverişe gitmiyorum. Öğlen gitmeyi tercih ediyorum.

ÇIKMAK İÇİN SEBEP ÜRETMEYİN

Türk halkına mesajınız nedir?

Durum çok ciddi. Sıradan bir gripten bahsetmiyoruz. Çok tehlikeli ve insan üzerinde etkisini hızla gösteren bir salgından bahsediyoruz. Yaşlı insanları çok etkileyen bir virüs ancak gençleri de etkiliyor. Evden sadece bir kişi alışverişe gitsin. Evden çıktığınızda insanlarla aranızda bir iki metre mesafe bırakın. Dışarıdan döndüğünüz zaman bütün kıyafetlerinizi yıkayın. Evden çıkmak için sebepler üretmeyin. Evden çıkmayarak bu virüsün, salgının yayılmasını engelliyoruz. Evde kalın, çünkü evde kaldığınız sürece bir yerlerde bir hayat kurtarıyoruz. İtalya’da son dönemde çok yaygın olan bir mottoyu hatırlatmak istiyorum: ‘Birbirimize bir gün tekrar sıkı sıkı sarılmak için lütfen birbirimizden uzak kalalım ve evde kalalım.’

SEPETLE YARDIMLAŞMA

İtalya’da koronavirüs yüzünden 12.428 kişi hayatını kaybetti. 4 bin kadar kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor. Sokağa çıkma yasakları sürerken Napoli’de insanlar ihtiyaç sahipleri için sepet uygulamasını başlattı. İsteyen sepete ürün bırakabiliyor, isteyen sepetten ürün alabiliyor.