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Evden kaçış

#Ukrayna#İşgal#Tahliye
Evden kaçış

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında 6’ncı gün geride kalırken, başkent Kiev’den çıkmak isteyen siviller tren garına akın etti. Belki bir daha dönemeyecekleri evlerinden kimi birkaç parça eşya, kimi tavşanını, kimi çiçeğini kurtarabildi.

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Türkiye’nin Kiev’de bulunan vatandaşları tahliye edeceğini öğrenir öğrenmez tren garına gidiyoruz. Gara girince telaş halinde trenlerini bulmaya çalışan yolcuları görüyoruz. Neredeyse herkesin yüzünde aynı ifade var... Kimse tam olarak nereye gideceğini bilmiyor.

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SON TREN TELAŞI

Türklerin hangi perondan tahliye edileceğini öğrenmeye çalışırken Azerbaycanlı biri yanımıza yaklaşarak, “Ben de burada mahsur kaldım. Acaba Türkiye trenine beni de alırlar mı?” diyor. Birkaç dakika sonra bir arkadaşı aracılığıyla bu talebini Türk yetkililere ileteceğini söyleyerek yanımızdan ayrılıyor. Tıklım tıklım olan tren garının içinde Asyalı, Avrupalı, hatta Afrikalılar bile var. Onlar tren bileti bulamadıklarını, bu yüzden de Kiev’den çıkamadıklarını anlatıyor. Bilet bulanlar ise trenlerini kaçırdıkları takdirde bir daha bu fırsatı yakalamanın çok zor olduğunun farkında...

Evden kaçış


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BİTKİLERİNİ DE ALDILAR

Yüzlerce kişi arasında ellerinde saksıyla tren bekleyen yaşlı bir kadınla torunu dikkatimizi çekiyor. 83 yaşındaki kadının ismi Vallatine... Torunu Bella ise önce Lviv’e oradan da Polonya’ya gideceklerini söylüyor... “Anneannemin kulakları duymuyor. Sovyetler Birliği döneminde doğdu, ömrü boyunca Ukrayna’da yaşadı. Ancak ilk kez Ukrayna dışına çıkacak. Güney Kıbrıs’a annemin yanına gidiyoruz” diyor. Bella, ellerindeki bitkiler için ise “Biz gittiğimizde onlar ölecekti. Ölmelerini istemedik. Bitki de olsa bir canlıyı kurtarmak istedik...” açıklaması yapıyor.

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HİÇBİR CANLIYI ARKANDA BIRAKMA

Çoğunlukla yaşlı, çocuk ve kadınlardan oluşan yolcuların yanlarına sadece birkaç eşya alabildiğini görüyoruz. Bazılarına en yakın dostları eşlik ediyor... Kimi kedisi, kimi tavşanı, kimi köpeğiyle gelmiş.

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TÜRKİYE'YE GİDİYORUZ

Evden kaçış


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Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nden bir görevlinin elinde bayrakla merdivenlerin başında bekleyerek Türklere trenin yerini göstermeye çalıştığını görüyoruz. Tahliye trenine yetişemeye çalışan Türklerin gruplar halinde hareket ettiğini fark ediyoruz. Arkadaşlarıyla birlikte trene yetişmeye çalışan Ali Sami Temel adlı vatandaş “Belarus’tan buraya gezmeye geldik savaş patlayınca elçiliğe sığındık. Çok sıkıntı yaşadık ama çok şükür Türkiye’ye gidiyoruz. Önce Chernevtsky’e oradan Romanya’ya gideceğiz. Umarım en kısa sürede Türkiye’ye varırız” diyor.

SOKAKLAR HAZIR

Kiev sokaklarını gezerken bazı kamu binalarının kapı ve pencerelerine kum torbalarının konulduğunu görüyoruz. Bu durum şehrin olası bir sokak savaşına hazırlandığını gösteriyor. Gün boyu Kiev sokaklarında gezerken şehirde çok az sivilin olduğunu gözlemliyoruz.

Evden kaçış


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