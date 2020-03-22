Evden çalışmanın püf noktaları

Alman DW Türkçe servisi, ‘home office’ olarak adlandırılan evden çalışma uygulamasıyla ilgili uzman görüşlerine başvurdu. Almanya’nın önde gelen danışmanlarından Jürgen Kurz, evi ofis olarak kullanmak zorunda kalanlara ‘özel hayat’ ile ‘iş hayatı’nı tamamen birbirinden ayırmayı tavsiye ediyor. Bunun çok kolay olmadığını belirten Kurz “İnsanın gözüne bulaşıklar veya çamaşır sepeti takılınca, ofis işini bırakıp, ev işi yapmaya başlama” riski bulunduğunu söylüyor. Ev işi ile ofis işini birbirinden ayırmak için önerilerde bulunan Kurz ‘kurallar koymanın ve ritüeller’ oluşturmanın önemine dikkat çekiyor. İşte evde verimli çalışmanın altın kuralları...

ÇOCUKLARI OYALAYIN

Evde çocuk varsa, ebeveynler olarak iyi organize olup dönüşümlü olarak onlarla ilgilenin.





HEDEFLER KOYUN

Evde dikkatinizi dağıtabilecek faktörlerden olabildiğince uzak durun. Evde çalışırken kendinize işlerinizle ilgili bazı hedefler koyun.





ÜZERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

İşe gidiyormuş gibi üzerinizi değiştirin ve hatta ayakkabı giyin. Böylelikle beyne ‘Hazırım’ sinyali gönderiyorsunuz.





MUTLAKA KONUŞUN

İşyerinde olduğu gibi evde de çalışırken mola verin. İş arkadaşlarınızla sesli veya görüntülü haberleşin.





MASANIZI TOPLAYIN

İşgününü kesin bir şekilde sonlandırın. Çalışma masasının üzerini toplayıp kâğıt çöpünü boşaltabilirsiniz.