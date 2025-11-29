×
Ev ve ofisini aradılar… Zelenski’nin başdanışmanı istifa etti

#Ukrayna#Zelenski#Yolsuzluk Skandalı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 07:00

UKRAYNA’da geçen ay patlak veren rüşvet skandalı kapsamında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin Başdanışmanı Andriy Yermak istifa etti.

Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumları, dün erken saatlerde Yermak’ın Kiev’deki evinde ve ofisinde arama yaptı. Bunun üzerine istifa kararı alan Yermak’a Zelenski teşekkür etti. Zelenski, “Kimsede Ukrayna’yı suçlayacak soru işareti kalmasını istemiyorum.

Yermak istifa dilekçesini sundu ve onayladım. Kendisine hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.Savaş sürerken ortaya çıkan yolsuzluk skandalı, Zelenski yönetimi üzerinde büyük baskı yaratmıştı. Bir dizi siyasi gözlemci, Rusya’nın Batı’nın yeni barış planına göz kırpmasını, Ukrayna’daki bu yolsuzluk skandalına bağlıyor. Kremlin, yolsuzluklar nedeniyle Ukrayna halkının güvenini kaybetmeye başlayan Zelenski ve ekibinin, barış anlaşmasının şartları ne olursa olsun yakında devrileceğini öngörüyor.

BAKMADAN GEÇME!