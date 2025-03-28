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Ev arkadaşını öldürdü: Cesedini 27 parçaya ayırdı

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#İngiltere#Cinayet#Ev Arkadaşı
Ev arkadaşını öldürdü: Cesedini 27 parçaya ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 18:09

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 42 yaşındaki Marcin Majerkiewicz, 67 yaşındaki ev arkadaşı Stuart Everett'i öldürdü. Cesedi 27 parçaya ayıran Majerkiewicz, 34 yılı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

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İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Polonya uyruklu Marcin Majerkiewicz, ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.

Majerkiewicz, 67 yaşındaki Stuart Everett'i öldürdükten sonra cesedini 27 parçaya böldü. Ceset parçalarını plastik torbalara koyan Majerkiewicz, belediye otobüsünde taşıdığı parçaları farklı noktalara atarak kanıtları ortadan kaldırmaya çalıştı. 

Sky News gazetesinde yer alan habere göre, üç hafta süren mahkeme sürecinin ardından Majerkiewicz'e, 34 yılı ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Mahkeme, Majerkiewicz'in 60.000 sterlin kredi borcu ve 14.000 sterlin kredi kartı borcu nedeniyle Everett'in parasını çalmak amacıyla cinayeti planladığını tespit etti. Cinayet sonrasında yurtdışına kaçmayı planlayan Majerkiewicz, kurbanın telefonunu kullanarak ailesine sahte mesajlar gönderdiği açıklandı.

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İki çocuk babası Majerkiewicz'in, "13. Cuma" film serisinin katil karakteri Jason'ın dövmesini taşıdığı ve Jason'a takıntılı olduğu ortaya çıktı.

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#İngiltere#Cinayet#Ev Arkadaşı

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