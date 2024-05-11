Eurovision’da İsrail’e protesto

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Bu yıl İsveç’in Malmö şehrinde gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında İsrail protestoları devam ediyor. Dün düzenlenen yarı finalde hem yarışma öncesi hem de İsrail’in yarı finaldeki performansı sırasında protestolar yaşandı. Malmö şehir meydanında toplanan binlerce Filistin yanlısı gösterici, yarı final öncesi İsrail’in yarışmaya katılmasını protesto etti. Protestoya katılanlar arasında bulunan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg “İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonuna karşı ses yükseltmenin ve harekete geçmenin ahlaki bir yükümlülük olduğunu” söyledi.

‘ÖZGÜR FİLİSTİN’ SLOGANLARI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, İsrail’i temsil eden Eden Golan’ın yarı final performansı sırasında salondaki seyircilerin yuhaladığı ve “Özgür Filistin” sloganları attığı duyuldu. Golan’ı yuhalayanların güvenlik görevlilerince uyarıldığı, salona Filistin bayrağıyla gelen bazı protestocuların da dışarı çıkarıldığı görüldü. Yapılan oylamada İsrail, 9 ülkeyle birlikte Eurovision finaline kalmaya hak kazanan ülkelerden oldu. Yarışmanın finali 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

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BELÇİKA TV’Sİ YAYINI KESTİ

- BELÇİKA’da yayın yapan VRT televizyonu, yarı final sırasında Eurovision yayınını bölerek “İsrail’i kınayan” bir mesajı ekrandan paylaştı. Ekrana yansıyan mesajda “İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü de yok sayıyor. Bu nedenle yayınımıza geçici olarak ara veriyoruz. Şimdi ateşkes” ifadeleri yer aldı.

BİLGİ NOTU

İsrail’in yarışmaya gönderdiği ilk şarkı olan “October Rain” (Ekim Yağmuru), siyasi mesaj barındırdığı gerekçesiyle kabul edilmemişti.

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SAHNEDE YUHALANDI

İsrail’in temsilcisi Eden Golan, Hurricane adlı parçasını seslendirirken izleyiciler tarafından Filistin protestoları ile karşılaştı. Yuhalanan Golan, performans sonrası sahneden hızla ayrıldı.

BM’DE GAZZE KATLİAMINI ANLATTI

AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent’in Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında yaptığı konuşma gündem oldu. AHBAP faaliyetlerini anlatmak için çağrıldığı konferansta konuşma metnini değiştiren Haluk Levent, Gazze’de yaşanan katliamı anlattı.

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Haluk Levent sosyal medya paylaşımında “İsrail’in Gazze ve Refah soykırımını her yerde protesto edeceğiz” dedi.

Levent, toplantıdaki konuşmasında “Güzel ülkem Türkiye’den selamlar getirdim. Bugün buraya projelerimi anlatmaya gelmiştim ancak bu sabah uyandığımda Gazze’de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz AHBAP olarak Gazze’ye insani yardım göndermeyi denedik ama çok fazla engelle karşılaştık. Bildiğiniz gibi 100’den fazla BM çalışanı da hayatını kaybetti. Ayrıca Başbakan Netanyahu’ya da bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini, bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim” diye konuştu.