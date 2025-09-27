×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Eurovision’da İsrail oylaması

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Boykot#Eurovision
Eurovision’da İsrail oylaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 07:00

EUROVISION Şarkı Yarışması’nı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), Gazze’de katliama devam eden İsrail’i yarışmadan ihraç edebilir.

Haberin Devamı

Pek çok ülkenin, İsrail’in Eurovision’a katılması halinde yarışmayı boykot edeceğini duyurmasının ardından, 56 ülkeden 68 üyesi bulunan Avrupa Yayın Birliği, kasım ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında, İsrail’in yarışmada yer alıp almayacağına dair bir oylama gerçekleştirileceğini duyurdu. EBU Başkanı Delphine Ernotte Cunci, tüm üye genel müdürlerinin çevrimiçi olarak oy kullanmasının ardından kararın açıklanacağını kaydetti. Oylamada yalnızca Eurovision’a aktif olarak katılan ülkeler söz sahibi olabilecek. Eurovision, 2026 yılının mayıs ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek.

Eurovision’da İsrail oylaması

Gözden KaçmasınDelegeler salonu terk etti… Netanyahu BM’de boş sıralara konuştuDelegeler salonu terk etti… Netanyahu BM’de boş sıralara konuştuHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGazze’ye Blair planı iddiasıGazze’ye Blair planı iddiasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Boykot#Eurovision

BAKMADAN GEÇME!