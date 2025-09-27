Eurovision’da İsrail oylaması

Haberin Devamı

Pek çok ülkenin, İsrail’in Eurovision’a katılması halinde yarışmayı boykot edeceğini duyurmasının ardından, 56 ülkeden 68 üyesi bulunan Avrupa Yayın Birliği, kasım ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında, İsrail’in yarışmada yer alıp almayacağına dair bir oylama gerçekleştirileceğini duyurdu. EBU Başkanı Delphine Ernotte Cunci, tüm üye genel müdürlerinin çevrimiçi olarak oy kullanmasının ardından kararın açıklanacağını kaydetti. Oylamada yalnızca Eurovision’a aktif olarak katılan ülkeler söz sahibi olabilecek. Eurovision, 2026 yılının mayıs ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek.