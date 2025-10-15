Eurovision’da İsrail bilmecesi... Ateşkes kararı etkiler mi

Haberin Devamı

EUROVISION Şarkı Yarışması’nda İsrail tartışması devam ediyor. Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail’in yarışmada olmasına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kasımda yapılması planlanan oylamanın aralık ayına ertelendiğini duyurdu. İsrail’in katılımının aralık ayında yapılacak yüz yüze bir toplantıda görüşüleceği belirtilirken toplantıda oylama yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. İsrail’in Eurovision’a katılımı, Gazze’deki soykırım nedeniyle katılımcı birçok ülkelerin muhalefetiyle karşılaşmıştı. Avrupa Yayın Birliği (EBU) geçen ay, İsrail’in kasım ayında yapılacak genel kurul toplantısına katılıp katılmaması konusunda görüşlerini bildirmeleri için 68 üye ülkeyi davet edeceğini duyurmuştu.

Yarışmaya 2026 yılında ev sahipliği yapacak olan Avusturya’nın ulusal yayıncısı ORF, EBU’nun kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. İspanya, İrlanda, Slovenya, İzlanda ve Hollanda, İsrail’in gelecek yıl yarışmaya katılması durumunda etkinliği boykot etmeyi değerlendireceklerini duyurmuştu. Hatta Hollandalı yayın kuruluşu AvroTros, geçen ay Gazze’de ateşkes sağlanması halinde tutumunu değiştirmeyeceğini açıklamıştı.