Eurovision'a damgasını vurmuştu... Uyuşturucu iddiaları ile ilgili net mesaj!

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi.

Ancak kazanan grup ve şarkılarından çok geceye 'uyuşturucu' iddiaları damga vurdu.

Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

Bu görüntü solistin canlı yayında uyuşturucu kullandığı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Günlerdir gündemin tepesindeki yerini koruyan olay ile ilgili konuşan solist net mesajlar verdi.

BBC'de konuk olduğu programda suçlamaları kesin bir dille reddeden David 'programdan sonra uyuşturucu testi yaptırmaya gideceğim' dedi.

Müzisyen sözlerine şöyle devam etti;

'Müziğe büyük bir tutku duyan genç insanlarız ve bu bizim galibiyetimizi gölgede bırakıyor. Uyuşturucu testi yaptıracağız ve bunların hepsinin spekülasyon olduğunu kanıtlayacağız. Bugün birkaç saat içinde uyuşturucu testi yaptıracağım. Gerçekten gücendiğimizi söylemeliyim'

Tartışmalara konu olan görüntüler hakkında konuşan müzisyen kameraların onu çektiği sırada bir başka grup üyesinin masadaki bardağı kırdığını ve 'yanlış anlaşılmaya' neden olan görüntünün bu sayede ortaya çıktığını iddia etti.

Grubun basçısı Victoria De Angelis ise 'Bu bizi üzüyor çünkü olumlu bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Hiç uyuşturucu kullanmadık ve bu tür bir mesajı yaymak istemiyoruz' dedi.

Dün grubun resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada ise 'Bazı insanların Damiano'nun uyuşturucu kullanması iddiaları ile ilgili söyledikleri karşısında gerçekten şok olduk' ifadesi yer almıştı.

YARIŞMAYA 3 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Yarışmaya seyirci olarak, 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı.

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinci oldu. İsviçre’yi temsil eden Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkıyla 432 puan alarak yarışmayı üçüncü tamamladı.

Fransa'nın Avrupa bakanı ise uyuşturucu iddialarının kanıtlanması durumunda İtalyan grubun diskalifiye edilebileceğini açıkladı.

Diskalifiye kararı çıkarsa yarışmayı ikinci sırada bitiren Fransa temsilcisinin ödülü alması bekleniyor.

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