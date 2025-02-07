Eurovision şarkısı kriz yarattı

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Şarkıyı seslendiren Klavdia Papadopoulou, Yunan devlet televizyonu ERT’ye verdiği röportajda şunları söyledi: “Pontus Rum kökenli bir aileden geliyorum. Çocukluk yıllarımda, ninem ailemizin nasıl yerinden edilip Sovyetler Birliği’ne göç ettiğini anlatırdı. Annem ve babam 1991’de Yunanistan’a geldiler. Bu şarkı da yerinden olmayı ve mülteciliği anlatıyor.” Diğer yandan şarkının sözlerinde ‘Pontus Rum Soykırımı’ iddialarına doğrudan herhangi bir atıfta bulunulmuyor. Günümüzde kullanılmayan ‘Asteromata’, 1922 Kurtuluş Savaşı’ndan önce İzmir bölgesinde yaşayan Yunanlar arasında ‘ışık saçan güzel gözlü kadınlar’ için kullanılıyordu.