Eurovision çöküyor

UZMANLAR, bu yıl Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Eurovision’un, ülkelerin katılımının azlığı ve İsrail’e yönelik tepkiler nedeniyle neredeyse “uçuruma yuvarlandığını” belirtiyor. Ulusal jürilerin ve dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin oyları sonucunda belirlenen finale kalan 25 isimlik kadro netleşti. Çekya’dan Daniel Zizka, Ukrayna’dan Leleka, Arnavutluk’tan Alis, Malta’dan Aidan, Sırp gotik metal grubu Lavina, Moldovalı folk rapçi Satoshi ve İsrailli şarkıcı Noam Bettan’ın da bulunduğu yarışmacılar bugün son kez sahneye çıkacak. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ise yarışmanın en büyük finansörleri arasında yer aldıkları için finalde doğrudan yer alacak. Finlandiya, Yunanistan ve Danimarka, çevrim içi bahislerde ve fan topluluklarında öne çıkan favoriler arasında yer alıyor. Bu yıl Eurovision’a İsrail’e yönelik protestolar damga vurdu. İsrailli şarkıcı Noam Bettan, yarı finalde üzerlerine “Özgür Filistin” yazıları yazan, Filistin bayrakları çizen ve “soykırımı durdurun” sloganı atan göstericiler tarafından protesto edildi. Bettan, yarışma kurallarına uymayarak sosyal medyada “İsrail’e 10 kez oy verin” şeklinde bir talimatın yer aldığı videolar da yayımladı.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, 20 dakika içinde İsrail kamu yayın kuruluşu KAN heyetiyle iletişime geçerek videoların paylaşımını derhal durdurmalarını talep etti. İsrail’e yönelik tepkiler nedeniyle geçen seneye kıyasla bu yıl ilk yarı final İngiltere’de 253 bin, İsveç’te 316 bin, Belçika’da yaklaşık 430 bin daha az izlendi. Bu çerçevede yarışmanın geleceği belirsizliğini koruyor.

