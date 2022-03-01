Eurovision birincisi Jamala Türkiye'ye sığındı

Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna’dan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. ‘Neden?’ diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.
Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör.