Eurovision başladı ama İsrail var diye yayınlamıyorlar

Slovenya’da “Filistin’in Sesleri” konulu bir yayın yapılırken, İspanya’nın RTVE kanalı ise “Müzik Evi” adıyla kendi müzik özel programını yayınladı. İrlanda’nın RTE kanalı da boykot kapsamında komedi dizisi Father Ted’in Eurovision temalı bir bölümünün final gecesi yayınlanacağını duyurdu.

Eurovision’u boykot eden ülkeler arasında yer alan Hollanda ve İzlanda’da ise yarışmanın yayınlanacağı belirtildi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de ise protesto amacıyla “Filistin için Birlik-Soykırıma Sahne Yok” başlıklı alternatif konser düzenlendi.

Bu yıl sadece 35 ülkenin katıldığı Eurovision’un ilk yarı finali dün akşam gerçekleşti. İkinci yarı final yarın, final ise 16 Mayıs’ta. İsrail’i şarkıcı Noam Bettan ‘Michelle’ adlı şarkısı ile temsil ediyor. Bettan’ın şarkısının, İsrail’in son yıllarda tercih ettiği “dünyaya mesajlar içeren” bir şarkı olmaması dikkat çekiyor.