Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

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Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “24 Şubat akşamı çocuklarıma Kiev’i terk ettim. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. ‘Neden?’ diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.



“İŞTE KURTARDIĞIMIZ YER BURASI DİYEBİLECEK MİSİNİZ?”

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Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum” ifadelerini kullandı.