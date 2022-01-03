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Euro’ların üzerine Şahin ve Türeci resimleri önerildi

#Uğur Şahin Özlem Türeci#EURO#Banknot
Euro’ların üzerine Şahin ve Türeci resimleri önerildi

Avrupa Merkez Bankası, yeni basılacak Euro banknotlarının üzerine yeni motifler arıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Moritz Körner, koronavirüsüne karşı aşıyı ilk geliştiren BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin Euro banknotlarının üzerine basılmasını önerdi.

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Welt am Sonntag gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan Alman Hür Demokrat Partisi (FPD) üyesi Körner, yeni banknotların üzerinde Avrupalı önemli isimlerin yer alması gerektiğini kaydetti. Körner, BioNTech kurucuları Şahin ve Türeci’nin, çalışmaları sayesinde milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardığına dikkat çekti. Körner, Şahin ve Türeci’nin açık bir göç toplumunun potansiyeline yönelik etkileyici bir hayat hikâyesine sahip olduklarını kaydetti. Euro, 1 Ocak 2002’de resmi para birimi olarak yürürlüğe girdiği için 20. yıl dönümünde banknotların yeniden tasarlanması gündemde. 

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#Uğur Şahin Özlem Türeci#EURO#Banknot

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