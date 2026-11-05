×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Eurofighter'larda yeni aşama! 'Türkiye'nin gücünü artıracak'

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Eurofighter#Uçak
Eurofighterlarda yeni aşama Türkiyenin gücünü artıracak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 17:29

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretiminde önemli bir aşamaya geçildi. BAE Systems, Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek uçağın ön gövde montajının İngiltere'de devam ettiğini açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Türkiye'nin satın aldığı 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretiminde önemli bir aşamaya geçildi. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek ilk uçağın ön gövde montajının İngiltere'de devam ettiğini duyurdu. Uçağın orta gövdesi Almanya'da üretilirken diğer ana bileşenler de Avrupa genelindeki tesislerde hazırlanıyor. Üretim sürecindeki gelişme, Türkiye'nin hava gücünü artırmayı hedefleyen tedarik programında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

İLK TÜRK EUROFIGHTER'ININ GÖVDE MONTAJI BAŞLADI

BAE Systems, Türkiye için üretilecek ilk Eurofighter Typhoon savaş uçağının imalatında kaydedilen son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Eurofighterlarda yeni aşama Türkiyenin gücünü artıracak

Haberin Devamı

Şirketin İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Samlesbury tesisinde uçağın ön gövde montajı sürüyor.

Uçağın orta gövdesini ise Airbus Defence and Space, Almanya'daki tesisinde üretiyor. Eurofighter programına ortak diğer Avrupa ülkelerindeki tesislerde de uçağın farklı bileşenlerinin üretimi devam ediyor.

BAE Systems, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretimi şekillenmeye başladı. Uçağın ön gövdesinin montajı, İngiltere'nin kuzeyindeki tesisimizde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Eurofighterlarda yeni aşama Türkiyenin gücünü artıracak

Şirket, üretimdeki bu aşamanın Türkiye'ye teslim edilecek 20 yeni savaş uçağının imalatında kaydedilen son ilerlemeyi gösterdiğini belirtti. Türkiye, resmi sözleşmenin imzalanmasıyla Eurofighter programının 10'uncu kullanıcısı olmuştu.

TÜRK HEYETİ ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ

Türk Hava Kuvvetleri temsilcileri, üretim sürecindeki son gelişmeleri yerinde incelemek üzere İngiltere'deki Samlesbury tesisini ziyaret etti.

BAE Systems'in ileri teknolojiye sahip üretim tesisinde gerçekleştirilen ziyarette Türk heyeti, Türkiye için yürütülen çalışmaları inceledi. Yetkililer, ilk Türk Eurofighter'ının montaj süreci hakkında heyete bilgi verdi.

Haberin Devamı

Eurofighterlarda yeni aşama Türkiyenin gücünü artıracak

BAE SYSTEMS: EUROFIGHTER TÜRKİYE'NİN HAVA GÜCÜNÜ ARTIRACAK

BAE Systems Türkiye Başkan Yardımcısı Dave Ward, üretimde ulaşılan aşamanın Avrupa savunma sanayii açısından önem taşıdığını belirtti.

Ward, "Bu, program açısından heyecan verici bir an. Avrupa savunma sanayisinin, Türk müşterimize verdiği taahhütleri yerine getirmek için yoğun şekilde çalıştığını gösteriyor." dedi.

Eurofighter Typhoon'un Türk Hava Kuvvetlerinin muharip kapasitesine katkı sağlayacağını vurgulayan Ward, "Typhoon, Türkiye'nin ön cephedeki hava gücünün önemli bir parçası haline gelecek ve NATO'nun muharip hava gücünün bel kemiği olma konumunu daha da güçlendirecek. Bu son aşama, bunu gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınTrumpın İran çıkmazı İşte önündeki üç seçenek... Demoktratların yeni hedefi HegsethTrump'ın İran çıkmazı! İşte önündeki üç seçenek... Demoktratların yeni hedefi HegsethHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Eurofighter#Uçak

BAKMADAN GEÇME!