Eurofighter'larda yeni aşama! 'Türkiye'nin gücünü artıracak'

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Türkiye'nin satın aldığı 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretiminde önemli bir aşamaya geçildi. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek ilk uçağın ön gövde montajının İngiltere'de devam ettiğini duyurdu. Uçağın orta gövdesi Almanya'da üretilirken diğer ana bileşenler de Avrupa genelindeki tesislerde hazırlanıyor. Üretim sürecindeki gelişme, Türkiye'nin hava gücünü artırmayı hedefleyen tedarik programında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

İLK TÜRK EUROFIGHTER'ININ GÖVDE MONTAJI BAŞLADI

BAE Systems, Türkiye için üretilecek ilk Eurofighter Typhoon savaş uçağının imalatında kaydedilen son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

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Şirketin İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Samlesbury tesisinde uçağın ön gövde montajı sürüyor.

Uçağın orta gövdesini ise Airbus Defence and Space, Almanya'daki tesisinde üretiyor. Eurofighter programına ortak diğer Avrupa ülkelerindeki tesislerde de uçağın farklı bileşenlerinin üretimi devam ediyor.

BAE Systems, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretimi şekillenmeye başladı. Uçağın ön gövdesinin montajı, İngiltere'nin kuzeyindeki tesisimizde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şirket, üretimdeki bu aşamanın Türkiye'ye teslim edilecek 20 yeni savaş uçağının imalatında kaydedilen son ilerlemeyi gösterdiğini belirtti. Türkiye, resmi sözleşmenin imzalanmasıyla Eurofighter programının 10'uncu kullanıcısı olmuştu.

TÜRK HEYETİ ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ

Türk Hava Kuvvetleri temsilcileri, üretim sürecindeki son gelişmeleri yerinde incelemek üzere İngiltere'deki Samlesbury tesisini ziyaret etti.

BAE Systems'in ileri teknolojiye sahip üretim tesisinde gerçekleştirilen ziyarette Türk heyeti, Türkiye için yürütülen çalışmaları inceledi. Yetkililer, ilk Türk Eurofighter'ının montaj süreci hakkında heyete bilgi verdi.

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BAE SYSTEMS: EUROFIGHTER TÜRKİYE'NİN HAVA GÜCÜNÜ ARTIRACAK

BAE Systems Türkiye Başkan Yardımcısı Dave Ward, üretimde ulaşılan aşamanın Avrupa savunma sanayii açısından önem taşıdığını belirtti.

Ward, "Bu, program açısından heyecan verici bir an. Avrupa savunma sanayisinin, Türk müşterimize verdiği taahhütleri yerine getirmek için yoğun şekilde çalıştığını gösteriyor." dedi.

Production of Türkiye's first @eurofighter Typhoon is now taking shape with assembly of the aircraft's front fuselage underway at our facility in the North of England. The milestone marks the latest step forward in delivering 20 new Typhoon aircraft for Türkiye, one year on from the nation signing a contract to become the programme's tenth operator. As assembly advances in the UK, work is also progressing across the Typhoon partner nations, with key components being manufactured throughout Europe. @AirbusDefence is currently producing the centre fuselage of the first Turkish aircraft at its facility in Germany. Dave Ward, Vice-President - Türkiye at BAE Systems, said: "This is an exciting moment for the programme and a demonstration to our Turkish customer that Europe's defence industry is working hard to deliver on our commitments to them. "Typhoon will become a key part of Türkiye's frontline, further strengthening its position as the backbone of NATO's combat air power and this latest milestone is an important step towards making this a reality." Representatives from the Turkish Air Force recently visited BAE Systems' advanced production facility in Samlesbury, Lancashire to see the latest progress on work. — BAE Systems Air (@BAESystemsAir) November 5, 2026

Eurofighter Typhoon'un Türk Hava Kuvvetlerinin muharip kapasitesine katkı sağlayacağını vurgulayan Ward, "Typhoon, Türkiye'nin ön cephedeki hava gücünün önemli bir parçası haline gelecek ve NATO'nun muharip hava gücünün bel kemiği olma konumunu daha da güçlendirecek. Bu son aşama, bunu gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım." ifadelerini kullandı.