Eurofighter anlaşması Yunanistan'a dert oldu: Miçotakis'ten küstah açıklama

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Milli Savunma Bakanlığı, 23 Temmuz'da Eurofighter için ön anlaşmanın imzalandığını bildirdi. Anlaşma, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) ev sahipliği yaptığı 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey tarafından imzalandı.

MSB'nin açıklamasında, "Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır" denildi.

Almanya hükümeti de Türkiye'ye Eurofighter satışını resmi olarak onayladığını duyurdu.

Eurofighter'ların satışı dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Yunanistan ve İsrail'de peş peşe tepkilere yol açtı. İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, daha önce Başbakan Binyamin Netanyahu'yu anlaşmayı engelleyemediği için eleştirdi. Yunanistan'da ise Başbakan Miçotakis, Eurofighter'ların Atina hükümetine karşı kullanılmaması için güvence verilmesini talep etti.

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Eurofighter konsorsiyumu, yılda 14 jet üretebiliyor ve kapasitesini senelik 20 jete çıkarmayı planlıyor. Türkiye’nin sipariş vermesi halinde yıllık üretim kapasitesinin 30’a çıkarılmasının gerekeceği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN SAFE SAVUNMA FONUNA ERİŞİMİNİ ENGELLEMEYE KALKIŞACAK

AFP'nin haberine göre, Miçotakis, Ankara'nın silahların Atina'yı hedef almayacağına dair garanti vermemesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) savunma fonuna erişimini engellemeye kalkışacağını bildirdi. Türkiye ve Yunanistan, dönem dönem Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıklar nedeniyle karşı karşıya geliyor.

Türkiye, AB'nin 150 milyar euroluk Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) kapsamında AB savunma sanayi finansmanı ve ortak tedarik programlarına teknik olarak erişim hakkına sahip.

Gözden Kaçmasın MSB: Eurofighter anlaşması imzalandı Haberi görüntüle

Miçotakis, anlaşma haberinin uluslararası basına yansımasının ardından bir açıklama yaparak, Türkiye'nin Eurofighter'ları Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı kullanması halinde, Ankara'nın SAFE savunma planına katılmasının önüne geçmek için çalışacağını belirtti.

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Miçotakis'in mayıs ayında Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarette de Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'e Eurofighter'ların satışını veto etmesi için baskı yaptığı öne sürülmüştü.

'OYBİRLİĞİ GEREKİYOR'

Skai TV'ye konuşan Miçotakis, Türkiye'nin SAFE fonlarına erişebilmesi için AB'nin 27 üyesinin de onayının gerektiğini vurgulayarak, "(Fonlara erişim hakkı tanınması için) Oybirliği gerekiyor. Yunanistan buna (Türkiye'nin fonlara erişimine) izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye, uzun süredir Yunanistan'ı Ege'deki karasularını tek taraflı olarak genişletmeye kalkışmaması konusunda uyarıyor.

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Miçotakis'in açıklaması, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı teslimatını onayladığını duyurmasından birkaç saat sonra geldi. Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan oluşan Eurofighter konsorsiyumu, Türkiye'nin 40 adet savaş uçağı almasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü bildirmişti.

DPA haber ajansında yer alan habere göre, İngiltere Savunma Bakanı Healey, milyarlarca sterlinlik potansiyele sahip olan anlaşmayı “önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

'TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİ GÜÇLÜ, BÜYÜK BİR ÜLKE'

Miçotakis, Yunanistan'ın gerekli görmesi halinde Türkiye'nin SAFE fonlarına erişimini engelleyebileceğini ancak Eurofighter anlaşmasını doğrudan engelleyemeyeceğini dile getirdi.

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Miçotakis, bununla birlikte bazı şartlar öne sürebileceklerini iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye savunma sanayisi güçlü, büyük bir ülke. Eğer birileri Türkiye'nin herhangi bir savunma ekipmanı satın almasını engelleyebileceğini düşünüyorsa, çok cahildir. Böyle bir şey asla olmadı, olamaz da. Ancak, Avrupalı müttefiklerimizi bu uçakların gelecekte nasıl teslim edileceği, potansiyel kullanımı ve desteklenmesi konusunda bazı koşulların olabileceği hakkında bilgilendirebiliriz."