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Eunice Fırtınası: Avrupa'da yıkıma neden olan fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya ulaştı

#Eunice Fırtınası#ALMANYA#AVRUPA

Cuma günü İngiltere'de başlayan ve Avrupa'nın geniş bir bölümünde etkili olan fırtına sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaştı. Alman medyasının 'Zeynep Fırtınası' adıyla andığı fırtına ülkede yer yer 170 kilometre hıza ulaştı.

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Resmi verilere göre, İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nin yanında, Belçika, Hollanda, Almanya ve Polonya'da da ölümler yaşandı.

Avrupa genelinde milyonlarca ev elektriksiz kaldı, ulaşım ağları etkilendi. Hollanda sahil güvenliği, fırtına nedeniyle Kuzey Denizi'ne sürüklenen 26 boş konteynırı aramaya devam ediyor.

HOLLANDA'DA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Fırtına yüzünden Belçika ve Almanya'da da çok sayıda kişi yaralandı, milyonlarca euroluk maddi zarar meydana geldi.

Hollanda, Belçika ve Almanya'da öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtınanın hızı, saatte 170 kilometreye ulaştı.

Eunice Fırtınası: Avrupada yıkıma neden olan fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 16ya ulaştı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve çevresinde devrilen ağaçlar 3 kişimin ölümüne neden oldu. Kuzeydeki Groningen kentinde de, fırtınanın devirerek yola sürüklediği bir ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti.

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Devrilen ağaçlar yüzünden çok sayıda araç ve bina da hasar gördü. Hollanda'da fırtına nedeniyle Cuma öğle saatlerinden itibaren "kırmızı alarm" verildi. Zorunlu haller dışında sürücülerin trafiğe çıkmamaları istendi.

Ülkede yüzlerce uçak seferi ile tren seferleri iptal edildi, 80 köprü trafiğe kapatıldı. Lahey'deki ADO Den Haag Stadyumu başta olmak üzere Hollanda'daki yüzlerce binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Eunice Fırtınası: Avrupada yıkıma neden olan fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 16ya ulaştı

Fırtına, Belçika'da da, 1 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Ypees kentinde 79 yaşındaki bir erkek, şiddetli fırtına nedeniyle yat limanında düşerek hayatını kaybetti.

Belçika'da özellikle sahil kesiminde yüzlerce evin çatısının uçmasına neden oldu. Hava ve demiryolu trafiğinin olumsuz etkilendiği Belçika'da, kara yolu ulaşımı da zaman zaman aksadı.

Uçan çatılar ve zarar gören evler nedeniyle ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te itfaiyeye 900'den fazla yardım çağrısı yapıldı.

Belçika'da şiddetli fırtınanın devirdiği ağaçlar nedeniyle çok sayıda araç ve ev zarar gördü. Heers Kalesi'nin ahırı bölümünün çatısı da fırtına nedeniyle yıkıldı.

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Eunice Fırtınası: Avrupada yıkıma neden olan fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 16ya ulaştı

ALMAN MEDYASI 'ZEYNEP FIRTINASI' ADIYLA ANIYOR

Eunice Fırtınası, Almanya'da da da yer yer 170 kilometre hıza ulaştı.

Almanya'da da, Kuzey Ren-Vestfalya'da bir sürücü fırtınanın aracını devirmesi, nedeniyle bir diğeri ise, aracının üzerine ağaç düşmesi nedeniyle öldü. Cuxhaven bölgesinde de bir kişi, evinin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Alman medyasının "Zeynep Fırtınası" diye adlandırdığı şiddetli rüzgar, Hamburg'da şiddetli dalgaların yarattığı su baskınlarına neden oldu. İtfaiye ve polis, Bremen kentinin bazı semtlerini tahliye etti.

Eunice Fırtınası: Avrupada yıkıma neden olan fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 16ya ulaştı

Almanya'da birçok bölgede kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı sekteye uğradı. Fırtına yüzünden devrilen ağaçlar nedeniyle Almanya'da da çok sayıda kişi yaralanırken, araçlar ve binalarda maddi hasar meydana geldi.

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Kuzey Ren Westfalya eyaletindeki Dortmund kentinde fırtınanın yerinden kopardığı bir kilise haçı, bir minibüsün üzerine düştü.

Almanya'daki sigorta şirketlerine göre, fırtına 500 milyon euroluk maddi hasara yola açmış olabilir.

 

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#Eunice Fırtınası#ALMANYA#AVRUPA

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