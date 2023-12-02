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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

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#İtalya#Etna Yanardağı#Dünya
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 14:32

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçti, lav ve kül püskürttü.

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna, dün akşam saatlerinde faaliyete geçti.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonu tarafından yapılan açıklamada, yanardağın aktif güneydoğu kraterinin dün akşam saatlerinde güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğü kaydedildi. Açıklamada, volkanik faaliyetin güneydoğu kriteri ile sınırlı kaldığı bildirildi.

Son 10 yıldır aktif olan 3 bin 357 yükseklikteki Etna Yanardağ’ında meydana gelen patlama herhangi bir hasara yol açmadı.

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#İtalya#Etna Yanardağı#Dünya

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