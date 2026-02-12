Etkileşim uğruna hayatını kaybetti: 'Şeytan yengeci' sonu oldu

Haberin Devamı

Filipinler’in Palawan eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki sosyal medya fenomeni Emma Amit, çektiği video sonrası hayatını kaybetti. Yemek videoları çekerek ünlenen Amit, nadir bulunan ve “şeytan yengeci” olarak bilinen zehirli kabukluyu çiğnedikten sonra fenalaştı. Amit, iki gün içinde yaşamını yitirdi.

ORMANDA AVLADILAR

Amit ve arkadaşları, 4 Şubat’ta evinin yakınında bulunan bir mangrov ormanında kabuklu deniz canlıları ve yengeç avladı. Amit'in paylaştığı görüntülerde, parlak renkli yengeci ağzına götürdüğü ve gülümseyerek yediği anlar yer aldı.

Ancak güçlü nörotoksin içeren yengeci tükettikten kısa süre sonra talihsiz kadın rahatsızlandı. Toksinlerin kan dolaşımına karışmasıyla birlikte 24 saat geçmeden durumu ağırlaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

The Sun gazetesinde yer alan habere göre komşuları, Amit’in hastaneye götürülürken nöbet geçirdiğini söyledi. Yerel hastanede tedavi altına alınan 51 yaşındaki kadın, sağlık durumunun hızla kötüleşmesi sonucu 6 Şubat’ta hayatını kaybetti. Ölümünün, yengeci yedikten yalnızca iki gün sonra gerçekleştiği bildirildi.

“HAYATINIZLA KUMAR OYNAMAYIN” UYARISI

Luzviminda Köyü Muhtarı Laddy Gemang, olayın ardından bölge halkına çağrıda bulundu. Gemang, tehlikeli türün bilinmesine rağmen yaşanan ölüme şaşırdığını belirterek, “Bu gerçekten çok üzücü çünkü bilmeleri gerekiyordu” dedi.

Amit ve eşinin deneyimli balıkçılar olduğunu ifade eden Gemang, “Deniz kenarında yaşıyorlardı, bu tehlikeli ‘şeytan yengecini’ bildiklerini düşünüyorum. Peki neden yedi? Beni şaşırtan bu” diye konuştu.

Köy yetkililerinin olayla ilgili inceleme yapmak üzere Amit’in evine gittiğini aktaran Gemang, çöpler arasında parlak renkli yengeç kabukları bulunduğunu söyledi. “Kabukları gördüm, yaklaşık sekiz taneydi. Hepsinin şeytan yengeci olup olmadığını bilmiyorum ama hepsi birbirine benziyordu” ifadelerini kullandı.

Gemang, vatandaşlara şu sözlerle seslendi: “Puerto Princesa sakinlerine sesleniyorum, iki kat dikkatli olun. Bu tehlikeli şeytan yengeçlerini yemeyin. Kasabamızda iki can aldılar. Hayatınızla kumar oynamayın.”

FİLİPİNLER’İN EN ZEHİRLİ YENGECİ

“Şeytan yengeci” ya da diğer adıyla zehirli resif yengeci, Hint-Pasifik bölgesindeki mercan resiflerinde yaşayan bir tür olarak biliniyor. Filipinler’de en zehirli yengeç olarak kabul edilen bu türde, zehirlenme vakalarının yaklaşık yarısının ölümle sonuçlandığı belirtiliyor.