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Etiyopya'daki toprak kayması felaketinde acı bilanço: Can kaybı 157'ye yükseldi

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#Etiyopya#Toprak Kayması #Can Kaybı
Etiyopyadaki toprak kayması felaketinde acı bilanço: Can kaybı 157ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 15:40

Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

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Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde dün şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor. Ulusal Afet Müdahale Kurumu Gofa Bölgesi Başkanı Markos Melese yaptığı açıklamada, toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye yükseldiğini belirtti.

Melese, "Şu ana kadar iki köyde 157 cansız bedene ulaştık. Sayının artacağını düşünüyoruz. Arama çalışmaları devam ediyor ve henüz ulaşılamayan cansız bedenler var. Bölge çok zorlu" ifadelerini kullandı.

Etiyopya'da Temmuz ayında başlayan ve Eylül ortasına kadar sürmesi beklenen yağışlı dönemde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor.

Birlemiş Milletler, ülkede son dönemde yaşanan iklim kaynaklı zorluklar nedeniyle milyonlarca insanın yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

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#Etiyopya#Toprak Kayması #Can Kaybı

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