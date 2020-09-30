MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEtiyopya'da seller yaklaşık 300 bin kişiyi yerinden etti
GeriDünya Etiyopya'da seller yaklaşık 300 bin kişiyi yerinden etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

Etiyopya'da seller yaklaşık 300 bin kişiyi yerinden etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Etiyopya'da seller yaklaşık 300 bin kişiyi yerinden etti
Abone Olgoogle-news

Etiyopya'daki sellerden 1 milyon kişinin etkilendiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da mevsimsel yağışların yol açtığı sellerden 1 milyon kişinin etkilendiğini ve yaklaşık 300 bin kişinin de yerinden olduğunu bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde görülen şiddetli ve uzun süren yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu, haziran ayından bu yana yaklaşık 300 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Yağışların Afar, Oromiya, Gambella, Güney, Somali ve Amhara eyaletlerinde 1 milyon kişiyi etkilediği ve çaresiz bıraktığı ifade edilen açıklamada, sellerde sağlık kurumlarının da zarar gördüğü ve ilaç kıtlığı yaşandığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, kötüleşen hijyen koşullarından ötürü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), kolera ve su kaynaklı hastalıklara yakalanma riskinin arttığı; barınma, gıda ve sağlık başta olmak üzere farklı başlıklarda yapılacak yardım çalışmaları için 40 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Her yıl haziran ve eylül ayları arasında yoğun yağış alan ülkede, sel ve heyelanlardan ötürü yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle