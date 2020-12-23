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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 20:31 | Son Güncelleme:

Etiyopya'da katliam! Ölü sayısı dehşet boyutlarda...

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Etiyopya'da katliam! Ölü sayısı dehşet boyutlarda...
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Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı gruplar bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivili katletti.

Amhara Haber Ajansının (AMMA) haberine göre, Başbakan Abiy Ahmed'in ziyaretinden bir gün sonra eyaletin Metekel bölgesindeki bir köyü hedef alan saldırganlar, onlarca kişiyi öldürdü.

Yerel görgü şahitleri, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların köyde rastgele ateş açarak evleri ateşe verdiğini belirtti.

Bazı yerel haber kaynakları, ölü sayısının 90'ın üzerinde olduğunu aktardı.

Yerel hükümet, yaşanan katliam nedeniyle üzüntü duyulduğunu açıkladı.

BAŞBAKANDAN "ŞİDDET OLAYLARINA SON VERME" SÖZÜ

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün ziyaret ettiği Metekel'de, "bölgedeki etnik çatışmalara ve şiddet olaylarına son verme" sözü vermişti.

Nil Nehri havzasındaki ülkeler arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın da bulunduğu eyalette, saldırıların özellikle Amhara etnik grubunu hedef aldığı biliniyor.

Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu ve son aylarda tırmanışa geçen bölgedeki çatışmalarda, ülkenin kuzeyinde askeri operasyon yapılan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.

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