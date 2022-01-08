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Etiyopya'da kampa saldırı: 56 ölü, 30 yaralı

#Etiyopya#Kamp#Saldırı
Etiyopyada kampa saldırı: 56 ölü, 30 yaralı

Etiyopya'da yardım görevlileri, ülke içinde yerinden edilenlerin Tigray'ın kuzeybatısında kaldığı kampa gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 56 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

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Etiyopya'da iki yardım görevlisi yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde ülke içinde yerinden edilenlerin kaldığı kampa hava saldırısı gerçekleştirildiğini, kamptaki 56 kişinin öldüğünü ve en az 30 kişinin de yaralandığı ifade etti. Medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerini vermek istemeyen yardım görevlileri, ölü sayısının yerel yetkililer tarafından doğrulandığını belirtti. Yaralıların tedavisi için getirildiği Shire Shul Hastanesini ziyaret eden yardım görevlilerinden biri, kampta çok sayıda yaşlı kadın ve çocuk bulunduğunu aktardı.

Askeri Sözcü Albay Getnet Adane ve hükümet sözcüsü Legesse Tulu, henüz bir açıklama yapmadı. Hükümet, daha önce isyancı Tigray güçleriyle 14 aydır devam eden çatışmalarda sivilleri hedef almadıklarını belirtmişti.

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#Etiyopya#Kamp#Saldırı

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