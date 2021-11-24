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Etiyopya'da iki ünlü atletten hükümete destek!

#Etiyopya#İsyancı#Dünya
Etiyopyada iki ünlü atletten hükümete destek

Etiyopya'da olimpiyat madalyalı ünlü atletler Haile Gebrselassie ve Feyisa Lilesa, isyancılara karşı savaşa katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

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Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orduya liderlik etmek için cepheye gideceğini açıklamıştı.

Ahmed, "Ülkeniz için ayağa kalkın, cephede buluşalım" demişti.

2015'te atletizmi bırakan 48 yaşındaki Haile Gebrselassie, başbakanın kararının "ülkesini seven her liderden beklenen bir hareket" olduğunu söyledi.

Haile Gebrselassie, Etiyopya Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Gereken neyse onu yapmaya hazırım, buna cepheye gitmek de dahil" dedi.

Kariyerinde iki altın olimpiyat madalyası ve sekiz dünya şampiyonluğu bulunan Gebrselassie, Etiyopya'da "ulusal kahraman" olarak görülüyor.

FBC internet sitesindeki habere göre Etiyopyalı 31 yaşındaki olimpiyat madalyalı atlet Feyisa Lilesa da, Başbakan Abiy'nin "doğru karar" verdiğini söyledi. Lilesa, "Ben de ülkemi kurtarmak için cepheye gitmeye hazırım" diye konuştu.

Etiyopya'da daha önce 27 yıl iktidarda olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), 2018'de artan protestolardan sonra hükümeti bırakmaya zorlandı ve Abiy Ahmed başbakan oldu.

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TPLF geçen yıl Kasım ayında, güçlü oldukları Tigray bölgesinde isyan başlattı.

Savaş Etiyopya'da büyük bir sosyal kriz yarattı, binlerce can kaybı yaşanırken milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABD'nin bölgedeki özel temsilcisi Jeffrey Feltman, Salı günü yaptığı konuşmada iç savaşı bitirme konusundaki diplomatik sürecin, bölgedeki gelişmelerle tehlikeye atıldığını söyledi.

Afrika Birliği savaşı bitirmek için arabuluculuğa devam etse de iki taraf da sözünü tutmuyor.

Daha önce ABD ve İngiltere, zorunlu olmayan diplomatik çalışanlarını geri çektiğini açıklamış ve Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını söylemişti.

Son olarak Almanya, vatandaşlarının ilk ticari uçakla Etiyopya'dan ayrılmasını istedi.

Fransa da vatandaşlarına "gecikmeden" ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

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