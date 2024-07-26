Etiyopya'da gıda krizi derinleşiyor

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BBC'nin haberine göre, 5 milyona yaklaşan nüfusuyla ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde insani kriz devam ediyor.

İç savaş sonrası tarım arazilerinin zarar görmesi ve yeterince insani yardım yollanamaması bölgede gıda sorununa yol açtı.

Yeterli yağışın olmaması nedeniyle de barajlardaki doluluk oranı düşerken, tarım arazileri yeterince ürün veremedi.

Tigray'da iç savaş sonrası barınma ve insani destek sağlamak amacıyla onlarca mülteci kampı kurulurken, insanların tarlalarını terk etmek zorunda kalması ve tarım arazilerinin de ekilememesi nedeniyle bölgede gıda krizinde artış kaydedildi.

Kamplarda kalan Etiyopyalı Tsibktey Teklay, eşinin savaşta öldüğünü ve 5 çocuğuyla hayatını devam ettirdiğini belirterek, "Hayvanlarımız vardı, kışın mahsulleri hasat ederdik. Kısacası, en iyi yaşam tarzına sahiptik. Şimdi hiçbir şeye sahip değiliz." ifadesini kullandı.

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GIDA KRİZİ ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Bölgedeki hastanede görev yapan Dr. Gebrekristos Gidey ise son aylarda daha fazla sayıda çocuğu tedavi altına aldıklarına dikkati çekti.

Gidey, çalışmalara devam ettiklerini ancak hastanenin ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için yeterli kaynağa sahip olmadığını belirtti.

Tigray Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Dr. Gebrehiwet Gebregzabher ise bölgenin yılın en kritik dönemiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, ekim ayındaki hasada hazır olmak için mahsulün ekilmesi gerektiğini vurguladı.

BM verilerine göre, Etiyopya'da iklim değişikliğinden kaynaklı afetler ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın çatışmalardan en çok etkilenen Tigray bölgesine gönderilen yardımların önemli bir kısmının başka yerlere yönlendirildiğine dair iddiaların ardından Nisan 2023’te gıda yardımını askıya almıştı.