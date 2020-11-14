Etiyopya'da farklı şehirlerde peş peşe patlamalar

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki şehirde de aynı saatlerde patlama meydana geldi ve sonrasında silah sesleri duyuldu.

Resmi makamlar, olaylara ilişkin henüz açıklama yapmadı.



Olayın, Tigray eyaletindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) yönetimine karşı yapılan askeri operasyona misilleme olabileceği tahmin ediliyor.



Tigray'ın komşusu olan Amhara eyaletinden çok sayıda yerel milis ve kuvvet operasyonda federal kuvvetlere destek veriyor.

TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.



BAŞBAKAN DİYALOG ÇAĞRILARINI REDDETTİ



Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.



Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.



Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.



Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.